Jornalista crava desfecho de Corinthians x Vasco na Copa do Brasil: 'Cheirinho'
Decisão acontece neste domingo (21) no Maracanã
O primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2025, protagonizada por Corinthians e Vasco, terminou em um empate sem gols. As equipes não conseguiram balançar as redes no encontro da última quarta-feira (17), na Neo Química Arena. Diante do cenário, o jornalista Jorge Nicola cravou que a decisão tem grandes chances de ir aos pênaltis.
O jogo decisivo da final do torneio nacional acontece neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Durante o programa Arena SBT, Nicola analisou que Corinthians e Vasco não devem se expor caso nenhuma das equipes marque um gol nos primeiros minutos da segunda partida.
— Não foi uma final como imaginávamos, e não foi um jogo bacana. O grande ponto é, tá com uma cara de decisão nos pênaltis. Porque vai passar dez, 15, 20 minutos do jogo no Maracanã, se não sair gol, tenho certeza que os dois times vão apostar no retrospecto recente dos goleiros — iniciou o jornalista, antes de completar.
— O Vasco passou nas últimas seis decisões por pênaltis na Copa do Brasil. Todas com defesas do Léo Jardim. Por outro lado, o Hugo Souza talvez seja o melhor goleiro em cobranças de pênaltis do futebol brasileiro. Então, isso conta muito. Está com cheirinho de pênaltis — concluiu.
Como foi o primeiro jogo da final entre Corinthians e Vasco?
O início da decisão foi estudado, com briga e poucos lances de criatividade. Aos poucos, o Vasco controlou o ímpeto do Corinthians, que não conseguiu frequentar o campo de ataque. A primeira chance do jogo foi da equipe carioca. Thiago Mendes isolou ao finalizar de fora da área.
A estratégia de Fernando Diniz surtiu efeito, e o Vasco passou a dominar as ações ofensivas. Rayan chegou a sair cara a cara com Hugo Souza e balançou as redes, mas o árbitro assinalou impedimento. Na sequência, os cariocas criaram outras duas chances, com Coutinho, que finalizou para fora, e em cabeçada de Puma Rodríguez, que passou ao lado da trave direita.
A resposta do Timão só veio aos 25 minutos. Garro cobrou falta na área, André Ramalho desviou, Yuri chutou mascado e a bola sobrou para Memphis empurrar para às redes. Novamente, o árbitro assinalou impedimento.
O Vasco seguiu melhor na partida e não abriu o placar por pouco. Puma Rodriguez costurou a defesa, ficou na marca do pênalti, mas finalizou mascado e perdeu grande chance. Pouco depois, Andrés Gomes arriscou de fora da área e a bola foi para fora. O Corinthians ficou preso na marcação adversária, e pouco ofereceu perigo no primeiro tempo.
As dificuldades fizeram Dorival Júnior mudar a equipe aos seis minutos da etapa final, com as entradas de Maycon e Carrillo. Mesmo assim, o Vasco seguiu superior. A equipe de Fernando Diniz ficou perto de marcar com um chute de Philippe Coutinho, que desviou na zaga e foi para fora. No escanteio, Barros cabeceou na trave.
Com pouca criatividade, o clube alvinegro não assustou Léo Jardim, mas ele foi decisivo quando precisou. Aos 35 minutos, Bidu tabelou com Memphis e cruzou. Yuri Alberto finalizou livre na área para grande defesa do goleiro. O jogo terminou sem gols.
As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.
