Programa automotivo da Globo alcança marca histórica em 2025

O "Auto Esporte", programa automotivo da Globo, alcançou marcas inéditas em 2025. A atração vai ao ar nos domingos e antecedia as corridas matinais da Fórmula 1 nos finais de semana com disputa. O automobilístico atingiu a marca de 60 milhões de pessoas alcançadas neste ano, além da maior taxa de fidelidade desde quando estreou na Globo, em 2002.

continua após a publicidade

➡️ Globo confirma número de corridas na TV aberta e repórteres da F1 2026

A versão televisiva da revista "Autoesporte" também obteve crescimento na audiência em 2025. No Painel Nacional de Televisão (PNT) e nas praças do Rio de Janeiro e São Paulo, o programa apresentou crescimento na média de share — porcentagem de espectadores assistindo a um programa — quando comparado com os últimos quatro anos.

Programa "Auto Esporte", da Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Nas duas primeiras semanas de outubro, o "Auto Esporte" alcançou a maior audiência no PNT e na praça de São Paulo dos últimos seis meses, marcando a média de 9 e 8 pontos, respectivamente. No Rio de Janeiro, o programa obteve recorde de audiência no ano, com nove pontos na primeira semana de outubro. Foi também o maior share (42%) desde fevereiro de 2024.

continua após a publicidade

Em outros locais, como Campinas e Porto Alegre, o programa automotivo marcou a maior audiência do ano na edição do último domingo (12). Em campinas, foi a maior média desde maio de 2022, com 11 pontos. Já na capital gaúcha foi o maior share (45%) desde julho de 2020.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Fórmula 1 volta à Globo em 2026

A partir de 2026, a Globo assume as transmissões da F1 com 15 corridas em TV aberta, enquanto as demais serão exclusivas do Sportv. A emissora carioca adotará um padrão parecido com o que faz com o futebol: haverá uma transmissão para o canal aberto e outra para o canal esportivo. A primeira será mais enxuta, enquanto a segunda terá mais tempo para uma cobertura maior.

continua após a publicidade

Além disso, os jornais da Globo também terão presença da categoria. A novidade é um programa às sextas-feiras que falará sobre assuntos relacionados ao esporte. A emissora não trouxe mais detalhes sobre a produção:

— Na TV Globo, além de 15 corridas transmitidas ao vivo e nove compactos com os melhores momentos, a Fórmula 1 estará presente nos principais telejornais e programas esportivos da emissora. Entre as novidades, um novo programa nas noites de sexta-feira que antecedem os GPs promete aquecer os motores para o fim de semana.