São Paulo FC ganha livro sobre conquistas de 2005

O publicitário e jornalista Daniel Perrone lançou o livro "2005 - Dias de Glória", na última terça-feira (16), nas livrarias e lojas do São Paulo FC. A obra, licenciada pelo clube, celebra os 20 anos das conquistas do Campeonato Paulista, da Copa Libertadores e do Mundial de 2005, período considerado um dos mais importantes da história tricolor.

A publicação conta com 94 páginas e mais de 100 imagens, incluindo material inédito que documenta os principais jogos e bastidores das três conquistas do Tricolor Paulista. O acervo fotográfico reúne trabalhos de Rubens Chiri, fotógrafo oficial do clube, além de imagens da Agência Reuters, Gazeta Press e Getty Images.

— O objetivo deste livro é mostrar aos torcedores, em especial aos mais novos, o que é o São Paulo Futebol Clube, ou o que foi e o que devemos resgatar. Além disso, quero compartilhar com o torcedor toda a felicidade que tive naquele ano mágico — afirmou Daniel Perrone.

O livro, que tem prefácio de Hilton Malta, conhecido como Sombra do Estádio 97, será publicado pela Z Editora, startup editorial paulistana. A obra estará disponível em duas versões: luxo, com capa dura e sobrecapa, e standard, com capa offset 300g/m². Parte do valor das vendas será revertida ao São Paulo FC na forma de royalties.

Perrone é reconhecido entre os torcedores do São Paulo FC e possui diploma em Gestão de Clubes pela SPFC/ESPM desde 2006. O jornalista já publicou anteriormente os livros "TRI Mundial" (2010) e "MorumTRI" (2020), além de ter produzido o documentário COPA DO BRASIL 2023, disponível na Prime Vídeo.

O lançamento marca duas décadas desde que o São Paulo FC conquistou o Tricampeonato da Copa CONMEBOL Libertadores e o Tricampeonato Mundial da FIFA, além do Campeonato Paulista no mesmo ano.