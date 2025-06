Programa Bolsa Atleta apresenta metas e mira recorde para 2025

O Governo Federal aunciou que destinará R$ 176 milhões ao programa Bolsa Atleta para atender 10 mil atletas em 2025. O ministro do Esporte, André Fufuca, apresentou as novas metas na última semana, durante audiência pública na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados em Brasília. O programa esteve presente em todas as medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.

A primeira lista de contemplados deste ano já alcançou quase 10 mil esportistas, representando crescimento de aproximadamente 11% em relação a 2024, quando cerca de 9 mil atletas receberam o benefício. Na categoria Pódio, direcionada a competidores com potencial para disputar finais e medalhas em eventos olímpicos e paralímpicos, 435 pessoas foram beneficiadas no primeiro edital de 2025, número 25% maior que no ano anterior.

Criado em 2004, o programa visa a proporcionar condições adequadas para que atletas com bons resultados em competições nacionais e internacionais possam se dedicar integralmente às suas carreiras esportivas.

Entre os beneficiados estão diversos medalhistas olímpicos brasileiros. Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do Brasil com seis conquistas, quatro delas em Paris, recebe o benefício há 13 anos. Rayssa Leal, vice-campeã olímpica no skate e atleta mais jovem a conquistar uma medalha pelo Brasil, participa do programa desde 2022.

Isaquias Queiroz, com cinco medalhas na canoagem, é beneficiado desde 2010. A campeã de judô Bia Souza recebe o auxílio desde 2017. Caio Bonfim, medalhista de prata na marcha atlética, é beneficiado desde 2007.

Atletas paralímpicos entre beneficiados do Bolsa Atleta

Nos Jogos Paralímpicos, o cenário é semelhante. No Japão, o índice foi de 95%. Em Paris, que marcou a melhor campanha da seleção paralímpica brasileira com 89 medalhas, quase 100% dos atletas receberam o auxílio.

A expectativa é que o aumento no número de beneficiados e no investimento contribua para manter e ampliar o desempenho do Brasil em competições internacionais nos próximos anos.

Vanessa Pires, CEO e fundadora da Brada, plataforma que conecta investidores a projetos de impacto positivo, destaca:

— O Bolsa Atleta é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Muitas modalidades ainda carecem de recursos e investimentos. O programa permite que atletas deem continuidade às suas carreiras e abre espaço para o surgimento de novos talentos, o que contribui diretamente para o desempenho esportivo do país.