A temporada 2025 da Fórmula 1 é, naturalmente, atípica. Por conta da mudança de regulamento para 2026, muitas equipes já estão pensando em quando virar a chave para o próximo ano e abrir mão do campeonato atual — ou, pelo menos, não priorizá-lo. George Russell, inclusive, já fala sobre essa situação e especula sobre quando a Mercedes tomará essa decisão.

continua após a publicidade

➡️ Narrador da F1 ecoa informação sobre revolta de Lance Stroll: ‘Capacete arremessado’

Por enquanto, a equipe prateada segue trabalhando na temporada atual sem perder 2026 de vista. Russell, porém, já vê outras equipes do grid priorizando o regulamento seguinte, em especial do meio para baixo do pelotão. Com isso, já especula sobre quando o mesmo vai acontecer com os times de ponta.

— Acho que há vários fatores pelos quais as equipes continuarão desenvolvendo os carros ao longo do ano, por causa da preparação para esta temporada. Enquanto isso, já ouvimos que algumas equipes estão 100% focadas em 2026. No meio do grid, provavelmente, já estão 75% voltadas para 2026. Em algum momento, as quatro equipes de ponta também precisarão tomar essa decisão — disse Russell durante o fim de semana do GP da Espanha.

continua após a publicidade

— Claro que já estamos trabalhando intensamente no projeto de 2026, mas ainda não estamos 100% focados nele. Então, acho que é por isso que este ano é diferente dos outros — porque, chegando no meio da temporada, eu imaginaria que todas as equipes estarão 100% concentradas no carro do próximo ano — seguiu.

George Russell: 'Qualquer uma pode fazer algo especial em 2026'

Quando se trata de possíveis surpresas ou favoritos a partir de 2026, Russell não descarta nenhuma equipe. Com os trabalhos de túnel de vento gerando ganhos significativos em pista, o titular da Mercedes acredita na chance de uma equipe da parte de baixo do grid evoluir ao ponto de virar a referência em 2026.

continua após a publicidade

Além disso, George Russell também citou a Williams como possível concorrente na parte de cima do grid, já que parece ser um time bastante focado em 2026 ainda cedo na temporada atual.

— Quando se pensa nas restrições aerodinâmicas, é preciso respeitar todas as equipes da F1, porque qualquer uma pode fazer algo especial no ano que vem. Quando olha para a equipe que terminou em último no Mundial de Construtores no ano passado, e quanto mais tempo de túnel de vento ela terá em comparação, por exemplo, com a McLaren para 2026 — é imenso — explicou.

— Talvez não seja uma das quatro principais equipes — disse Russell ao ser perguntado sobre qual pode ser o time mais forte em 2026. — Já vimos como a Williams está indo bem este ano, e há rumores de que já estão 100% focados no carro do próximo ano. Eles vão ter um motor Mercedes, talvez sejam eles a equipe a ser batida, ninguém sabe — especulou.

— Então, é um momento realmente difícil para pessoas como James Allison (diretor-técnico da Mercedes) e Toto [Wolff] decidirem quando é o momento certo de realmente mudar todo o foco para o ano que vem — encerrou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de junho no Canadá, décima etapa da temporada 2025.