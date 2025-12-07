Marcelo Teixeira comenta permanência do Santos na Série A: 'Não tem que comemorar'

Após a vitória do Santos sobre o Cruzeiro, o presidente Marcelo Teixeira fez um pronunciamento e comentou sobre o processo de reestruturação do clube. Na opinião do presidente, a permanência na Série A não deve ser comemorada.

— Nós não temos que comemorar nada. É uma obrigação do Santos ter subido no ano passado e, agora, permanecer. Nós tínhamos um objetivo traçado. Aumentamos o número de competições para o ano que vem, que era o planejamento da nossa gestão. O Santos volta a uma competição como a Sul-Americana, não apenas com exposição e parceiros, mas também com alternativas de receita. Aqui mesmo, no final do Campeonato Brasileiro da Série B, o então técnico Carille disse que o Santos não tinha planejamento, e ele tinha razão. O planejamento não era com ele, e sim com outro profissional; fomos três vezes à Argentina para contratações e dispensas. Esse profissional não assumiu, apesar de ter um documento assinado, e fomos em busca de outro técnico. Alegou que estava em finais na Argentina e prejudicou a nossa programação. Fomos ao mercado e contratamos um novo técnico. Iniciamos a temporada de 2025 sem a comissão anterior - desabafou.

— Não priorizo a dispensa de profissionais. É um erro direcionar culpas a técnicos ou profissionais. Venho a público admitir os erros e me responsabilizo por eles, assim como pelos acertos. O fundamental agora é que temos uma direção de futebol e uma comissão técnica que demonstrou evolução na prática, e recuperamos os resultados nas últimas rodadas para alcançar os objetivos. Eu sei o tamanho e a grandeza do Santos, que não é para disputar apenas para evitar o rebaixamento — disse.

Marcelo Teixeira faz pronunciamento para a imprensa na Vila Belmiro. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Neymar fica?

Marcelo Teixeira também comentou sobre a permanência de Neymar, que tem contrato até o fim desta temporada. O camisa 10 jogou no sacrifício e precisa operar para cuidar de um menisco no joelho esquerdo.

— O foco, vocês sabem, não era a renovação, mas já olhamos olho no olho e vamos agendar nesta semana um encontro para definir essa situação com calma e direcionamento. O Alexandre Mattos e o Departamento Médico vão detalhar quando o atleta vai fazer o procedimento. Queremos a permanência dele. O planejamento é até a Copa do Mundo do ano que vem. A nossa expectativa é de que ele fique -disse Teixeira.

— Qualquer clube do mundo precisa do Neymar. Reconhecendo que ele passaria por uma adaptação, que é o que aconteceu no primeiro semestre. Agora, mesmo com uma ocorrência, pode ser feito um reparo para que ele continue jogando normalmente. Um investimento feito em um atleta como ele vai fazer a diferença dentro de campo. Quando não está bem clinicamente, não participa, e a equipe vai sentir, mas isso não significa que não temos qualidade. Demonstramos que temos, mas ajustes serão necessários - finalizou.

Campeonato Brasileiro:

O Santos terminou em 12º lugar na tabela, com 47 pontos. O time conquistou uma vaga na Sul-Americana no ano que vem e ficou à frente de equipes como Corinthians e Vasco.

Questionado sobre um projeto concreto como o do Mirassol, que logo na estreia na elite garantiu vaga na Libertadores, Marcelo Teixeira disse que deseja o Alvinegro Praiano como protagonista.

— Ficamos à frente de times que estavam disputando a Série A e, por esse lado, podemos comemorar, mas não queremos. Estamos insatisfeitos e não queremos mais esse tipo de trabalho, nem os resultados deste ano. O Mirassol vem de uma continuidade de projeto, então faz tempo trabalhando, mesmo no estadual ou na segunda divisão. É uma continuidade de projeto. O Santos não tem, mas assumimos há dois anos em circunstâncias diferentes. Precisamos admitir que times que subiram estão com dificuldades. Temos os problemas do próprio calendário e do futebol brasileiro. Isso não se justifica. Somos o Santos e queremos ser protagonistas, com destaque no cenário nacional e internacional. Sem comparar com ninguém, mas sabemos do nosso objetivo. Ninguém é amador ou tem falta de experiência. Vamos fazer os reparos necessários para que o time entre em condições melhores — concluiu.