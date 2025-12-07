Vojvoda avalia temporada no Santos e lamenta rebaixamento do Fortaleza

O Santos venceu o Cruzeiro por 3 a 0, na tarde deste domingo (7), na Vila Belmiro, no encerramento do Campeonato Brasileiro. Além de garantir a permanência na Série A, a equipe também assegurou uma vaga na Copa Sul-Americana. O Peixe finalizou a competição em 12º lugar, com 47 pontos. Em 38 partidas, somou 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas.

Após a vitória sobre a Raposa, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre a permanência do Santos na Série A. Ele também destacou o papel da torcida, que apoiou o time durante a fase de risco de rebaixamento.

— Tem que ficar, primeiro, o compromisso dos jogadores nos momentos difíceis, e eu fico com esse compromisso. Mas, para cumpri-lo, precisei de organização de cima para baixo. Agradecer, nos momentos difíceis, à diretoria, que estava sempre por perto. É um clube grande, de marca mundial, com pressão. Ficar com esse compromisso e organização e não perder a cabeça. Quando chamamos a torcida, eles apoiaram. Recebemos eles no CT, conversamos com a imprensa; era um momento de ter o apoio de todos. Se queremos planejar o futuro, precisamos pensar com a base, sabendo que este ano foi difícil. Brigamos até a última rodada contra o rebaixamento e conseguimos com trabalho. O futebol mudou muito, mas o nome do Santos segue pesando, assim como outros times que também evoluíram. O Santos viveu momentos difíceis nos últimos anos, mas, desde que cheguei, encontrei gente ocupada e disposta a resolver essa situação. Eu não queria gastar minha energia com o próximo ano; agora vamos planejar como um clube grande. A exigência será cada vez maior — disse.

Vojvoda encerra a temporada com 18 jogos no comando do Santos. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Sobre a permanência de Neymar, Vojvoda despistou e ressaltou outros ídolos do clube.

— Sou sincero, falo muito com ele. Às vezes me incomodavam essas perguntas: 'Você assegura que ele vai estar?' Eu senti nele esse compromisso, senti a nível pessoal. E precisamos do Neymar, Robinho, Pelé… não quero esquecer ninguém, por isso menciono eles. Vamos deixar ele descansar e o Santos também — completou.

Questionado sobre jogadores que se destacaram individualmente e sobre o crescimento da equipe na reta final para escapar do rebaixamento, ele fez questão de ressaltar o trabalho dos funcionários no dia a dia do clube.

continua após a publicidade

— É o trabalho do dia a dia, de ter calma e escutar as pessoas que estão por perto. Não escuto a imprensa e o torcedor nesse sentido. Mas, no cotidiano, precisamos entender como está o jogador que, por exemplo, está sendo criticado, e como o presidente, o preparador e o psicólogo o veem. Tchaciano recebeu muitas críticas. Muitas vezes as respostas vêm de estar atento a isso. Hoje, estava em dúvida entre Thaciano e Tiquinho e me preocupei em como estavam se sentindo, pois muitas vezes o trabalho principal não é necessariamente tático. O Cruzeiro vai jogar assim, e é provável que seja com tais jogadores. O que precisamos fazer é organizar. Sabemos como vamos construir o nosso jogo e como vamos defender, mas precisava sentir a mente e o lado pessoal. Precisei da ajuda de todos. Quero reconhecer desde o presidente até o roupeiro e a senhora que me dá o café pela manhã. Eu reconheço a todos — esclareceu.

Rebaixamento do Fortaleza:

Além do Sport e do Juventude, que já estavam rebaixados, Fortaleza e Ceará também disputarão a Série B. Vojvoda trabalhou durante cinco temporadas no Leão do Pici e foi o técnico do Fortaleza que rebaixou o Santos na última rodada de 2023. Ele comentou sobre o rebaixamento do ex-clube.

— Sentimento amargo. Trabalhei para que o clube tivesse um crescimento sustentável. É organizado e com uma torcida engajada. O futebol não tem como fazer drama. Tem uma frase que eu gosto: o drama de hoje, com o tempo, amanhã será uma comédia. Mandar um abraço a cada um deles, especialmente aos jogadores com quem tive o prazer de trabalhar junto — concluiu.

O Santos ainda não definiu o planejamento para o próximo ano. Uma reunião na manhã desta segunda-feira (8) deve definir a data da reapresentação da equipe.