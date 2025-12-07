Internacional deve ter mudanças em cargos na direção

Com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, garantida na última rodada, neste domingo (7), o Internacional deve iniciar uma reformulação no clube, principalmente no Departamento de Futebol. A tendência, pelo que apurou o Lance!, é de troca de, se não todos, boa parte dos postos não eletivo. Ou seja, continuariam nos cargos apenas o presidente Alessandro Barcellos e alguns vices.

O Colorado se manteve na Primeira Divisão ao vencer o Bragantino por 3 a 1, no Beira-Rio, e contar com a ajuda de dois de quatro resultados paralelos que o beneficiaram.

Agradecimentos a Abel Braga

Terminada a coletiva de Abel Braga, foi anunciado um pronunciamento do presidente Alessandro Barcellos e uma entrevista para os próximos dias. Ao se sentar na bancada, o cartola falou sobre o feito de escapar da queda.

– Não é motivo de comemoração, mas, sim, de alívio. A decisão de não dar a coletiva hoje foi exatamente pelo sucesso, para deixarmos o torcedor extravasar. Temos de considerar um aprendizado para que não venha a se repetir na vida do Inter – declarou, para acrescentar:

– Agradeço de forma muito especial a esse cara (Abel Braga) que acabou de sair daqui. Abel está na história do Inter, junto com ele o Leomir e o professor Élio Carravetta, mas especial ao Abel, que já tem uma história maravilhosa no Inter e escreveu hoje mais um capítulo nesse livro maravilhoso e gigantesco que é o nosso clube. Tenho certeza absoluta de que ele foi fundamental para que a gente pudesse superar.

Abel Braga vai até a torcida após ajudar a salvar o time (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Internacional deve ter mudanças

Enquanto isso, o Lance! recebeu informações de que, em breve, mudanças devem ser anunciadas nos corredores do Beira-Rio. Da atual gestão, ficariam apenas Barcellos e os quatro vices eleitos – Dalton Schimitt Junior, Ivandro Rodrigo Morbach, Victor Grunberg e Miguel de Sampaio Dagnino – e o secretário-geral Cauê Vieira. De resto, sem falar de nomes, a fonte disse que haverá mudança total.

Ou seja, a tendência é que vice de futebol José Olavo Bisol, diretor executivo André Mazzuco e o diretor esportiva Andrés D'Alessandro. É possível, inclusive, que integrantes da oposição possam ingressar na direção. Também não é certa a contração de Abel Braga como diretor.