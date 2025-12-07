O Corinthians empatou com o Juventude por 1 a 1, neste domingo (7), na Neo Química Arena, e encerrou o Campeonato Brasileiro de forma melancólica. O resultado deixou o Timão apenas na 13ª posição, o pior desempenho entre os clubes paulistas na competição. A equipe agora concentra as atenções na semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na quarta-feira (10).

Dorival Júnior chegou ao Corinthians em abril, e teve papel fundamental na campanha do clube na Copa do Brasil. Foi sob o seu comando que o Timão eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense. No Brasileirão, a equipe teve problemas.

Segundo o treinador, o Corinthians poderia ter tido uma campanha melhor. Segundo Dorival, as frequente lesões de jogadores, e o elenco enxuto, sem reforços, impediu o Timão de chegar mais longe na competição de pontos corridos.

- De um modo geral, nós tivemos bastante dificuldades. Poderíamos ter tido uma posição diferente. Estamos em um patamar intermediário na competição. Já imaginávamos as dificuldades que teríamos. Assim como outras equipes, perdemos jogadores importantíssimos ao longo desse processo. Com duas, três lesões em sequência, o que dificulta a recuperação desses jogadores. Apenas Vitinho e Angileri foram contratados. Vocês sabem como isso compromete o desenvolvimento de uma equipe a falta de contratações - disse o treinador.

Treinador analisou a campanha do Corinthians no Brasileirão (Foto: Everton Okubo/Gazeta Press)

Janela de reforços

Quando foi contratado, Dorival Júnior pediu quatro reforços à diretoria. No entanto, ao longo da temporada, o Corinthians trouxe apenas dois nomes: Angileri, no início do ano, ainda sob o comando de Ramón Díaz, e Vitinho, que chegou em agosto.

A resposta do treinador foi a promoção de jogadores base. Durante sua gestão, Dorival Júnior deu oportunidades para atletas mais jovens, que corresponderam. Foram os casos de André, Dieguinho e Gui Negão.