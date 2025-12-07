O técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, disse neste domingo (7), que pretende seguir no comando da equipe na próxima temporada. O treinador italiano lembrou que tem contrato com o clube até o fim de 2026 e acrescentou que está feliz no alvinegro. Mas disse que a permanência não depende apenas dele.

— Só tenho palavras boas para esse contexto, para essa liga. Espero ficar mais tempo, mas não depende só de mim, porque o treinador não tem força. Todos os treinadores não têm tempo, o que é difícil, porque é com tempo que se pode ver o trabalho de um treinador — declarou Davide Ancelotti, após a vitória por 4 a 2 sobre o Fortaleza, no Nilton Santos.

Davide também falou sobre os rumores de deixar o Botafogo para se integrar à comissão técnica do pai, Carlo Ancelotti, na Seleção Brasileira.

— Tenho um contrato com o Botafogo até o final de 2026. Estou feliz, estou desfrutando de estar em um clube grande, com muita exigência, com muita cobrança. Não tenho um contrato com a CBF. Tenho essa possibilidade no meu contrato de sair pela Copa do Mundo, mas não tenho nenhum contrato com a CBF. Temos que ver no próximo ano o que vai acontecer — declarou o treinador.

Técnico do Botafogo elogia futebol brasileiro, mas faz uma crítica

Na entrevista, o técnico do Botafogo também falou sobre suas impressões com o futebol brasileiro. Elogiou a competitividade, mas apontou algo que lhe incomoda no Brasil.

— Seguramente eu também preciso melhorar coisas. Precisava dessa experiência, de me adaptar também ao Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser um ano melhor para o Botafogo. Estou convencido disso — disse Davide Ancelotti.

— Gosto que é uma liga muito equilibrada, muito difícil, em que todos os times têm sequências difíceis. De derrotas, de duas, três, quatro derrotas seguidas. E quase todos os times tiveram, nesse ano. E tem coisas que não gosto. Não gosto que um goleiro faz uma defesa e fica no chão, machucado. Acontece só que perdemos muito tempo. Mas ser malandro também é uma característica um pouco do campeonato.