Neymar exalta recuperação do Santos e volta a falar sobre futuro

Na tarde deste domingo (7) o Peixe carimbou seu lugar na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 ao vencer o Cruzeiro por 3 a 0 na Vila Belmiro. Após a vitória, Neymar exaltou o fim de temporada do Santos, mas não garantiu sua permanência para o próximo ano.

– Fomos coroados por tudo que fizemos nos últimos jogos. Era o que eu esperava do nosso time desde o início. Enfrentamos as melhores equipes do campeonato e fizemos pontos. O time está de parabéns pelo esforço, mas o Santos merece muito mais. Essas últimas semanas foram difíceis para mim, mentalmente, não fisicamente. Meu mental foi para zero. Agradecer as pessoas que ajudaram a me reerguer. Sem elas não jogaria esses jogos. Grato a Deus por superar as lesões e o joelho. Agora é descansar o mental e fazer essa pequena cirurgia para voltar 100% – disse o camisa 10 em entrevista à Globo.

– Não sei (se fico). Pedi para esperarem esse fim de campeonato. Quero pegar pelo menos uma semana para descansar, viajar, esquecer futebol, e depois vou pensar. Mas meu coração é do Santos, o Santos estará em primeiro lugar – comentou Neymar.

Como foi Santos x Cruzeiro?

Dentro de casa, o Peixe levou alguns sustos no início da partida, e logo depois do maior deles, veio o primeiro gol. Rayan Lelis fez boa jogada e encontrou Eduardo na linha de fundo. O meio campista passou para Gabigol que fez um golaço, mas foi anulado porque o atacante estava impedido.

Logo na sequência, em cobrança de escanteio, Guilherme encontrou Thaciano na área, que subiu mais que todos e abriu o placar. Instantes depois, Neymar tabelou com Igor Vinícius, que encontrou Thaciano na área novamente, para fazer 2 a 0.

Thaciano foi o destaque do Santos na partida contra o Cruzeiro. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto, e os dois lados tiveram oportunidades. O Cruzeiro fez dois gols, mas ambos anulados. Entretanto, aos 15 minutos, em mais uma cobrança de escanteio, Guilherme encontrou João Schmidt na área para fazer 3 a 0.