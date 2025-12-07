Neymar exalta recuperação do Santos e volta a falar sobre futuro
Neymar foi destaque na arrancada final do Santos no Brasileirão
Na tarde deste domingo (7) o Peixe carimbou seu lugar na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 ao vencer o Cruzeiro por 3 a 0 na Vila Belmiro. Após a vitória, Neymar exaltou o fim de temporada do Santos, mas não garantiu sua permanência para o próximo ano.
– Fomos coroados por tudo que fizemos nos últimos jogos. Era o que eu esperava do nosso time desde o início. Enfrentamos as melhores equipes do campeonato e fizemos pontos. O time está de parabéns pelo esforço, mas o Santos merece muito mais. Essas últimas semanas foram difíceis para mim, mentalmente, não fisicamente. Meu mental foi para zero. Agradecer as pessoas que ajudaram a me reerguer. Sem elas não jogaria esses jogos. Grato a Deus por superar as lesões e o joelho. Agora é descansar o mental e fazer essa pequena cirurgia para voltar 100% – disse o camisa 10 em entrevista à Globo.
– Não sei (se fico). Pedi para esperarem esse fim de campeonato. Quero pegar pelo menos uma semana para descansar, viajar, esquecer futebol, e depois vou pensar. Mas meu coração é do Santos, o Santos estará em primeiro lugar – comentou Neymar.
Como foi Santos x Cruzeiro?
Dentro de casa, o Peixe levou alguns sustos no início da partida, e logo depois do maior deles, veio o primeiro gol. Rayan Lelis fez boa jogada e encontrou Eduardo na linha de fundo. O meio campista passou para Gabigol que fez um golaço, mas foi anulado porque o atacante estava impedido.
Logo na sequência, em cobrança de escanteio, Guilherme encontrou Thaciano na área, que subiu mais que todos e abriu o placar. Instantes depois, Neymar tabelou com Igor Vinícius, que encontrou Thaciano na área novamente, para fazer 2 a 0.
Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto, e os dois lados tiveram oportunidades. O Cruzeiro fez dois gols, mas ambos anulados. Entretanto, aos 15 minutos, em mais uma cobrança de escanteio, Guilherme encontrou João Schmidt na área para fazer 3 a 0.
