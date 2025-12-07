Ganso aponta tarefa antes de Neymar no Fluminense: 'Convencer o Zubeldía'

Ganso marcou o gol da vitória do Fluminense contra o Bahia neste domingo (7), pela última rodada do Brasileirão. Após o triunfo por 2 a 0, o jogador foi perguntado na zona mista sobre a possibilidade atuar novamente ao lado de Neymar, dessa vez no Tricolor.

continua após a publicidade

Ganso e Neymar são grandes amigos desde os tempos de Santos e formaram uma parceria vitoriosa no Peixe. O camisa 10 respondeu a pergunta com bom humor, deixando a decisão para a direção do clube e focando no seu próprio papel no time

➡️ Zubeldía aponta detalhe especial dos gols de Ganso e Thiago Silva pelo Fluminense

— Eu tenho que convencer primeiro o Zubeldía a me colocar de titular. Vou trazer mais um para (concorrência na posição).... Isso aí é do presidente, Mattheus que vai assumir, cabe a ele. Minha vontade é, óbvio que eu quero (jogar com Neymar), vocês não têm nem dúvida.

continua após a publicidade

Ganso comemora gol marcado pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

➡️ Fluminense vence o Bahia com gol de placa de Ganso e vai à fase de grupos da Libertadores

Com o resultado, o Fluminense mantém a quinta colocação no Brasileirão, com 64 pontos. O Bahia termina o campeonato com 60 pontos, na sétima colocação.

O que vem por aí?

Enquanto o Bahia fez seu último jogo da temporada, o Fluminense agora volta a atenção completamente para as semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Vasco na quinta-feira (11), no Maracanã, com mando do Cruz-Maltino, às 20h (de Brasília). O jogo de volta é no domingo dia 14, às 20h30.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Como foi Fluminense x Bahia?

O primeiro tempo foi de pouca emoção. Quem mais chamou atenção no Maracanã foi a torcida do Fluminense. Em grande número, os torcedores tricolores pareciam agradecer o time pelo bom momento. Na bola, os dois times erravam muito e não conseguiam ser perigosos no ataque.

O segundo tempo caminhava da mesma forma, mas dessa vez com a impaciência da torcida do Fluminense. A arquibancada cobrava pressa dos jogadores na circulação de bola e até vaiou Everaldo, quando o atacante foi substituído. Mas foi a partir desse momento de trocas que o jogo mudou. Entraram Soteldo, Hércules e John Kennedy. Minutos depois, Ganso entrou no Lugar de Acosta. No lance seguinte, o camisa 10 recebeu um presente de Tiago, do Bahia, e encobriu o goleiro Ronaldo, aos 30 mintos. Golaço. Oito minutos depois, Soteldo fez boa jogada individual pela esquerda e botou a bola na cabeça de Thiago Silva, que fechou o placar. O jogo terminou com o estádio cantando "quinta-feira é guerra", por conta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco.