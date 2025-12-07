Com herói improvável, Santos vence o Cruzeiro e garante vaga na Sul-Americana

O Santos encerrou a temporada com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Thaciano, que não era relacionado para um jogo em casa desde 21 de setembro, e João Schmidt.

Com o resultado, o Peixe terminou a competição em 13º lugar e conquistou uma vaga para a Sul-Americana. O time mineiro permaneceu em terceiro lugar na tabela e agora tem como missão disputar a semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians.

Foi um fechamento de ano que devolveu ao torcedor um pouco do orgulho e da esperança, deixando a Vila embalada por aplausos e pela sensação de que tempos melhores podem estar a caminho.

A tarde também foi de homenagens para Neymar, que alcançou a marca expressiva de 150 gols com a camisa do Peixe. O craque recebeu uma placa comemorativa das mãos do ídolo Pepe, em uma cerimônia marcada pela presença de sua esposa, Bruna Biancardi, e das filhas Mel, Mavie e Helena.

Neymar recebe homenagem por ter marcado 150 gols pelo Santos. (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)

Como foi o jogo?

As duas equipes começaram a partida se estudando, com dificuldade para avançar ao campo de ataque. A primeira finalização surgiu aos 10 minutos, quando Neymar tentou de primeira.

Guilherme driblou a marcação, avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Neymar bateu de primeira, mas pegou mal na bola e mandou para fora. Aos 15 minutos, o camisa 10 cobrou escanteio, a bola foi desviada, e ele tentou novamente de chapa, porém acabou finalizando pela linha de fundo.

Pouco depois, Gabriel Barbosa abriu o placar com um belo chute de trivela no ângulo de Gabriel Brazão. No entanto, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

A Raposa seguiu pressionando com seu camisa 9, que driblou Souza e finalizou, mas a bola desviou na cabeça de Zé Ivaldo e saiu para escanteio.

Thaciano, a grande novidade de Juan Pablo Vojvoda no setor ofensivo, brilhou ao marcar dois gols em dois minutos. O primeiro, aos 25, veio após excelente cobrança de escanteio de Guilherme, que colocou a bola na cabeça do meia. Na sequência, Neymar e Igor Vinícius tabelaram pela direita, Igor cruzou na área e Thaciano só precisou completar, livre de marcação.

Aos 36, Gabriel Barbosa voltou a levar perigo, obrigando Brazão a fazer uma bela defesa. Guilherme respondeu em grande estilo, acertando a trave após a bola passar entre as pernas de Léo Aragão.

No ritmo da partida, cada lance parecia anunciar que a história daquela noite ainda tinha muito a oferecer e que o espetáculo, do início truncado ao final eletrizante, mantinha viva a essência imprevisível e apaixonante do futebol brasileiro.

Na segunda etapa, o Peixe levou um susto logo no início: Rayan Lelis recebeu livre nas costas da defesa, driblou Brazão e marcou após assistência de Gabigol, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos oito minutos, Neymar respondeu com uma finalização perigosa de dentro da grande área. Thaciano seguiu em grande atuação e quase marcou o terceiro, primeiro em cabeceio e depois ao acertar o travessão.

Aos 14, João Schmidt ampliou o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Guilherme, artilheiro da equipe na temporada com 15 gols. O Cruzeiro tentou reagir com Eduardo, que chegou a mandar a bola para o fundo da rede após rebote na trave de Zé Ivaldo, mas novamente o impedimento foi assinalado.

Aos 36, a Raposa voltou a ameaçar: Bolasie recebeu dentro da área, mas Brazão saiu rápido do gol e fez uma belíssima defesa. Mais uma vez, o lance já estava irregular.

O Santos entrou em campo com apenas 2% de chance de rebaixamento, mas sabia que a missão ainda não estava concluída como Vojvoda vinha alertando nas últimas rodadas. E foi nos braços da torcida que carregou o time nos momentos mais turbulentos da temporada, quando a equipe afundou na zona da degola, que o elenco reencontrou confiança e viu alguns jogadores crescerem no apagar das luzes do campeonato.

Agora, o desafio passa a ser reconstruir o poder competitivo para a próxima temporada, no retorno à Sul-Americana, e garantir a permanência de Neymar até a próxima Copa do Mundo. Uma nova jornada começa, embalada pela esperança renovada na Vila Belmiro.

Ficha Técnica:

SANTOS 3 X 0 CRUZEIRO - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo (7), às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

🗣️ Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

🟨Cartão amarelo: Thaciano e Guilherme (Santos); Gabriel e Rayan Lelis (Cruzeiro)

🟥Cartão vermelho:



🥅 Gols: Thaciano (1ºT/25') e (1ºT/26'); João Schmidt (2ºT/14')- Santos

👭Público: 15.068

💰Renda: R$743.978,75

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Brazão; Igor Vinícius, Frías, Zé Ivaldo, Souza; William Arão (Rincón) , João Schmidt (Gabriel Bontempo), Neymar; Barreal (Rollheiser), Guilherme, Thaciano (Tiquinho Soares).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Léo Aragão; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique, Japa (Ryan Guilherme), Eduardo (Arroyo); Rayan (Kaique Kenji), Gabigol (Bolasie)