Atuação de titular do Flamengo divide opiniões na web: ‘Inacreditável’

Jogando para mais de 70 mil torcedores, o Flamengo ficou no empate sem gols com o Cruzeiro pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Disputando a liderança da competição, as equipes protagonizarm um clima de deicisão no Maracanã. Apesar do confronto disputado, os torcedores não se empolgaram tanto com a atuação do atacante Samuel Lino.

Nas redes sociais, os internautas destacaram que o desempenho de Samu Lino foi abaixo do esperado para uma partida decisiva. No início da segunda etapa, o camisa 16 teve uma chance clara de abrir o placar, mas acabou parando na defesa do goleiro Cássio.

Segundo um dos internautas, a solução seria colocar Luiz Araújo na vaga de Samuel Lino. No entanto, o técnico Filipe Luís optou pela entrada de Bruno Henrique na vaga do atacante. Para outro rubro-negro, é nítida a queda de rendimento de Samuel Lino. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos somados. Já o Cruzeiro segue na briga pelo topo da tabela de classificação e vai somando 51 pontos, na terceira colocação.

Como foi Flamengo x Cruzeiro

Texto por: Lucas Bayer

O início do primeiro tempo no Maracanã contou com muita pressão do Flamengo, embalado pelo seu torcedor (que lotou a arquibancada). Aos cinco minutos, Samuel Lino, de cabeça, ajeitou a bola para Arrascaeta, mas o uruguaio não alcançou. Após a pressão inicial, o Cruzeiro buscou sair mais para o jogo, que começou a ficar pegado. Foram quatro cartões amarelos (dois para cada lado) antes dos 20 minutos.

Sem Pedro e Bruno Henrique, Arrascaeta foi o rubro-negro que mais esteve perto do gol e que teve as melhores oportunidades. Já pelo lado cruzeirense, Kaio Jorge, próximo do intervalo, teve duas grandes chances, mas parou no goleiro Rossi e no zagueiro Alex Sandro, que impediram o primeiro gol da partida.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com o mesmo cenário que começou a partida: empurrando o Cruzeiro para o campo de defesa. Samuel Lino obrigou Cássio a fazer grande defesa logo aos seis minutos. A resposta cruzeirense veio minutos depois, com Matheus Pereira (Rossi mandou a bola para escanteio). Aliás, foram, pelo menos, duas finalizações seguidas do time mineiro. A verdade é que o confronto contou com boas oportunidades para ambos os lados.

Sem Pedro, no banco, o Flamengo sentiu falta de um homem de referência no ataque. Filipe Luís optou por colocar Bruno Henrique no lugar de Samuel Lino, mas a equipe seguiu sentindo a falta do camisa 9. Pedro, no entanto, só foi chamado aos 35' (no lugar de Arrascaeta).

A reta final da partida contou com fortes emoções. Afinal, Wiliam, do Cruzeiro, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Logo em seguida o técnico Leonardo Jardim colocou Gabigol em campo, no primeiro reencontro do camisa 9 com os rubro-negros no Maracanã desde a sua saída do clube.

Mesmo com um jogador a mais, o Flamengo não soube aproveitar a superioridade em campo e ficou com o empate. Para o Cruzeiro, o resultado é visto com bons olhos, uma vez que não deixa o líder disparar e não fica prejudicado com a expulsão.