Fora de Campo

Paulo Nunes sente falta de jogador em Flamengo x Cruzeiro: ‘É o cara’

Equipes se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
21:28
Paulo Nunes opinou sobre ausência de jogador em Flamengo x Cruzeiro (Foto: Reprodução)
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam, nesta quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo, o ex-jogador Paulo Nunes sentiu a falta do atacante Pedro na equipe do técnico Filipe Luís.

a

A opinião do atual comentarista aconteceu na transmissão da partida, pelo canal Sportv. O camisa 9 começou o confronto no banco de reservas. Para a partida, o Flamengo entrou em campo com Samuel Lino, Carrascal e Gonzalo Plata.

- Sinto falta do Pedro em um jogo como esse. É o cara, que segura a bola, faz o pivô e se movimenta dentro da área. O Flamengo já tem jogadores de velocidade, tem que ter um matador dentro da área. Ele tá fazendo falta nesse primeiro tempo - Paulo Nunes.

