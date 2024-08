Joelinton garante vitória do Newcastle em estreia na Premier League

Joelinton foi o autor do gol da vitória de Newcastle (Foto: Andy Buchanan/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 14:24 • Rio de Janeiro

O Newcastle venceu o Southampton por 1 a 0 neste sábado (17) em jogo válido pela primeira rodada da Premier League da temporada 2024/25. O autor do único gol do jogo foi o brasileiro Joelinton, que balançou as redes aos 45 minutos do primeiro tempo.

A torcida no St. James' Park saiu feliz com a vitória, mas sofreu com a pressão imposta pela boa equipe adversária, que teve 78% de posse de bola e um total de 19 finalizações, contra apenas três dos donos da casa.

A vitória do Newcastle foi construída no minuto final do primeiro tempo, quando Joelinton, bem posicionado dentro da área, recebeu passe do atacante sueco Alexander Isak e empurrou para o fundo da rede. No fim do jogo, o brasileiro falou sobre o desempenho do time:

- Sempre bom iniciar uma temporada com vitória, ainda mais na nossa casa, diante dos nossos torcedores. Fico feliz de poder ajudar com um gol, diante de um time que se mostrou bem qualificado, que nos impôs muita dificuldade. Temos que valorizar demais esse resultado. Que a gente possa ter uma caminhada de sucesso - disse Joelinton.

Joelinton é atacante do clube inglês Newscastle (Divulgação/Newcastle)

O próximo jogo de Joelinton será no domingo (25/08). O Newcastle entra em campo para enfrentar o Bournemouth, que jogará em casa, pela Premier League, às 10h (de Brasília).