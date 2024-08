Com dupla entrosada, Arsenal estreia com vitória tranquila na Premier League

Bukayo Saka comemora golaço pelo Arsenal. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 13:03 • Londres (ING)

O Arsenal foi mais um gigante a somar três pontos na rodada inicial da Premier League 24-25. Com a dupla Havertz e Saka muito entrosada, os Gunners venceram o Wolverhampton por 2 a 0 no Emirates Stadium, em Londres, e estrearam com o pé direito na competição.

+ Astro do Manchester City desfalca time na estreia pela Premier League

No geral, o Arsenal administrou a partida desde o apito inicial. Com o futebol impositivo e envolvente, característica do treinador espanhol, o time esteve no campo de ataque durante grande parte dos 90 minutos. Grandes nomes da campanha na temporada passada, Havertz e Saka, este, com um golaço, voltaram a se destacar com a camisa da equipe londrina.

Com o resultado, o Arsenal soma três pontos e inicia uma campanha que promete ser de briga pelo título. O Wolverhampton, do outro lado, fica no zero e deve brigar no meio da tabela da Premier League.

+ Astro do Manchester City desfalca time na estreia pela Premier League

Kai Havertz comemora gol pelo Arsenal. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Arsenal 2x0 Wolverhampton: ficha técnica

ARSENAL x WOLVERHAMPTON

1ª rodada - Premier League

Local: Emirates Stadium

Data: sábado (17), às 11h de Brasília

⚽ Gols: Kai Havertz, aos 25', Bukayo Saka, aos 74' (LIV)

🅰️ Assistências: Bukayo Saka e Kai Havertz

🟨 Cartões amarelos: Toti Gomes, João Gomes e Gary O'Neil (WOL); Bukayo Saka e Gabriel Jesus (ARS)

ESCALAÇÕES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; White, Saliba, Magalhães e Zinchenko; Odegaard, Partey e Rice; Saka, Havertz e Martinelli

WOLVERHAMPTON (Técnico: Gary O'Neil)

Sá; Doherty, Mosquera, Gomes e Ait Nouri; Lemina e João Gomes; Gomes, Bellegard e Hwang; Larsen