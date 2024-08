Astro do Manchester City desfalca time na estreia pela Premier League

Pep Guardiola terá problemas na escalação para duelo contra o Chelsea. (Foto: OLI SCARFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 08:46 • Londres (ING)

O Manchester City enfrenta o Chelsea pela primeira rodada da Premier League 2024-25. A bola rola neste domingo (18), às 12h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, e Pep Guardiola, treinador dos Cityzens, terá um grande problema para escalar o time na estreia: Rodri, volante campeão e eleito craque da Eurocopa com a Espanha, está fora do combate.

+ Chelsea gasta mais de R$ 1 bilhão em reforços, mas esbarra em problema grave no elenco

O motivo foi revelado pelo treinador espanhol em coletiva antes da partida.

-Ele teve zero treinos com o resto do grupo, ele não está pronto. Não o vi ainda. Temos que começar a treinar, ver como ele se movimenta, o seu corpo e como se sente. Sem chance - afirmou Pep.

Peça crucial no sucesso do time inglês, Rodri é um destaque pela consistência: na temporada 2023-24, foram 58 partidas por Manchester City e Fúria. Por conta da disputa da Euro, o volante demorou um pouco mais a se reapresentar com o elenco, e por isso, se encontra sem condições de jogo.

Rodri foi campeão e eleito melhor jogador da Eurocopa 2024. (Foto: AFP)

Desde que chegou ao City, Rodri jogou 50 ou mais jogos em quatro das cinco temporadas que disputou. Em 23-24, ele contribuiu com oito gols e nove assistências, além de ter sido protagonista de uma estatística assombrosa: ele não foi derrotado nos 34 jogos que disputou no Campeonato Inglês. O Manchester City foi campeão com 91 pontos, dois a mais que o vice Arsenal.

Ao contrário do espanhol, os jogadores ingleses que serviram à seleção nacional na Euro já estão disponíveis para Guardiola. Ou seja, John Stones, Kyle Walker e Phil Foden podem ser escalados para o clássico fora de casa. Por outro lado, o atacante norueguês Oscar Bobb ficará afastado por quatro meses por causa de uma fratura na perna sofrida durante a semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte