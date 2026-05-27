A NFL iniciou a venda de ingressos para o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, marcado para o dia 27 de setembro de 2026, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela terceira semana da temporada regular, será a primeira da liga realizada na capital fluminense.

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A comercialização será feita pela Ticketmaster e ocorrerá em diferentes fases, com prioridade para clientes parceiros da NFL.

Clientes American Express terão acesso antecipado entre os dias 27 e 31 de maio. Já os clientes Legacy e Privilege da XP Investimentos poderão comprar ingressos no dia 1º de junho. Os demais clientes da XP terão acesso entre 2 e 5 de junho.

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A venda para o público geral começa às 10h do dia 9 de junho.

Partida será o terceiro jogo da liga em território brasileiro (Foto: Divulgação/NFL)

Calendário de vendas

27 a 31 de maio - pré-venda para clientes American Express

- pré-venda para clientes American Express 1º de junho - acesso para clientes Legacy e Privilege da XP

- acesso para clientes Legacy e Privilege da XP 2 a 5 de junho -venda para demais clientes XP

-venda para demais clientes XP 9 de junho- abertura da venda geral

Valores dos ingressos:

A NFL disponibilizou 64.221 ingressos à venda, divididos em 25 setores diferentes, para o jogo do Maracanã. Os valores variam de 247,50 reais (meia-entrada) a 2.720 reais.

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A taxa de serviço do ingresso do jogo da NFL no Brasil é de 10%. Podendo parcelar em 10x com juros. A bilheteria oficial para comprar sem taxa será no Estádio Nilton Santos (Engenhão), mas para compras no Cartões de Crédito, precisa ser em até 1x sem juros.

Confira todos os valores de cada setor:

Level 100 Central - Leste N1

Level 100 Central - Oeste

R$ 2.720 (inteira) e R$ 1.360 (meia)

Level 100 Central - Leste N2

Level 100 Lateral - Leste

Level 100 Central - Oeste

Level 300 Central - Leste N1

R$ 2.120 (inteira) e R$ 1.060 (meia)

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Level 300 Central - Leste N2

Level 500 Central - Oeste

R$ 1.790 (inteira) e R$ 895 (meia)

Level 100 - Norte Endzone

Level 100 - Sul Endzone

Level 300 Central - Leste N3

Level 300 Lateral - Leste N2

R$ 1.460 (inteira) e R$ 730 (meia)

Level 200 - Norte Endzone N1

Level 200 - Sul Endzone N1

R$ 1.240 (inteira) e R$ 620 (meia)

Level 200 Lateral - Norte Endzone N2

Level 200 Lateral - Sul Endzone N2

R$ 1.075 (inteira) e R$ 537,50 (meia)

Level 200 Central - Norte Endzone N2

Level 200 Central - Sul Endzone N2

R$ 855 (inteira) e R$ 427,50 (meia)

Level 500 Central - Norte Endzone

Level 500 Central - Sul Endzone

R$ 495 (inteira) e R$ 247,50 (meia)

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