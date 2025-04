Guia da Copa Sul-Americana: Cruzeiro agora quer o título

Vice-campeão no ano passado, o Cruzeiro estreia na Copa Sul-Americana de 2025 nesta terça-feira (1º), enfrentando o Unión em Santa Fé, na Argentina, às 19h (de Brasília). A Raposa está no grupo E, que tem ainda Palestino, do Chile, e Mushuc Runa, do Equador. Todos os confrontos são inéditos na história do Cruzeiro. A expectativa no clube é voltar à decisão para, desta vez, conquistar o inédito título.

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, já avisou que o Cruzeiro tem a obrigação de terminar em primeiro lugar do grupo nesta fase:

- Sei que, no papel, o Cruzeiro é a melhor equipe do grupo. Com certeza, minha experiência diz que temos que provar isso dentro de campo – afirmou o treinador português.

Para o técnico Leonardo Jardim, Cruzeiro tem obrigação de ser o primeiro do grupo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Os segundos colocados disputarão um play-off com os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores para definir mais oito times das oitavas de final. A decisão será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em 22 de novembro.

Punido pela Conmebol, com a realização de uma partida com portões fechados, pelo uso de sinalizadores pela torcida em partida do ano passado, o Cruzeiro fará o primeiro jogo em casa, contra o Mushuc Runa, dia 9 de abril, no Mineirão, sem a presença dos torcedores celestes.

Essa será a oitava participação do Cruzeiro na história da competição. Com exceção do vice-campeonato do ano passado, as campanhas não foram boas. Em 2003, a Raposa foi eliminada na fase inicial, no grupo com Palmeiras e São Caetano. No ano seguinte, o Cruzeiro passou pelo Goiás, mas foi eliminado pelo Internacional. Em 2005, eliminou o Juventude, mas caiu diante do Vélez Sarsfield. Em 2006, a Raposa foi eliminada pelo Santos, nos pênaltis, na fase preliminar. Na edição seguinte, o algoz foi o Goiás. O Cruzeiro voltou à Sul-Americana somente em 2017, quando foi eliminado pelo Nacional, do Paraguai, nos pênaltis, logo no primeiro confronto.

Em 2024, Cruzeiro foi derrotado pelo Racing por 3 a 1 na final da Sul-Americana (Foto: Jose Bogado/AFP)

No ano passado, Cruzeiro perdeu o título para o Racing

Na Sul-Americana de 2024, o Cruzeiro se classificou em primeiro lugar no grupo da primeira fase, com Universidad Católica, do Equador, Unión La Calera, do Chile, e Alianza, da Colômbia. Na sequência, eliminou Boca Juniors, Libertad, do Paraguai, e Lanús para chegar à final contra o Racing. A final foi disputada em Assunção, em 23 de novembro, e o Cruzeiro, sob o comando do técnico Fernando Diniz, perdeu por 3 a 1.

Conheça os adversários do Cruzeiro na Copa Sul-Americana

O Unión de Santa Fé não vive boa fase no Campeonato Argentino: está em 14º e penúltimo lugar do Grupo A, com oito pontos em 11 jogos. O time vem de duas derrotas, a última por 2 a 1 para o lanterna Aldovisi, quinta-feira (27), e o técnico Kily González, de 50 anos, ex-meia com passagens por Boca Juniors, Valencia, da Espanha, e Internazionale, da Itália, está ameaçado de demissão.

O segundo adversário do Cruzeiro na Sul-Americana será o equatoriano Mushuc Runa. O clube tem a mesma data de fundação da Raposa: 2 de janeiro, mas é 82 anos mais novo (foi fundado em 2003). O nome tem origem em uma língua indígena bastante tradicional da América do Sul, e significa “homem novo”. A equipe, dirigida pelo ex-goleiro do Olimpia Éver Almeida, ocupa a nona posição entre os 16 participantes do Campeonato Equatoriano, com oito pontos em seis jogos. Sábado (29), o Mushuc Runa empatou por 1 a 1 com o Emelec, em casa.

O Palestino, do Chile, chegou a liderar o Campeonato Chileno, mas caiu para a terceira posição, com 13 pontos em seis jogos, após o empate por 1 a 1 com o Colo Colo, em Santiago, na quinta-feira (27). O clube foi fundado em 1920, por imigrantes palestinos, e se mantém como porta-voz da luta pelos direitos da Palestina. A equipe é treinada pelo ex-zagueiro argentino Lucas Bovaglio.

Elenco do Cruzeiro para a Sul-Americana de 2025

Goleiros: Cássio, Léo Aragão e Otávio Laterais: William, Fagner, Marlon e Kaiki Zagueiros: Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba, Gamarra e Janderson Meio-campistas: Walace, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Eduardo, Rodriguinho e Japa Atacantes: Gabigol, Dudu, Kaio Jorge, Marquinhos, Bolasie, Wanderson, Lautaro Diaz e Dinenno

➡️Veja a lista completa com os 50 inscritos pelo clube na competição

Jogos do Cruzeiro pela Copa Sul-Americana

1ª rodada - 01/04 - Unión de Santa Fé - Estádio 15 de Abril – 19h – ESPN/Disney +

2ª rodada - 09/04 - Mushuc Runa - Mineirão – 21h30 - ESPN/Disney +

3ª rodada - 24/04 - Palestino - Estádio Nacional (Santiago) – 21h30 - ESPN/Disney +

4ª rodada - 07/05 - Mushuc Runa - Estádio Olímpico (Riobamba) – 21h30 - Paramount

5ª rodada - 14/05 - Palestino - Mineirão – 21h30 - Paramount

6ª rodada - 28/05 - Unión de Santa Fé - Mineirão – 21h30 – Paramount

* horários de Brasília