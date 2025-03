Cruzeiro: ídolo da torcida agradece homenagem de Gabigol

O argentino Montillo, que jogou no Cruzeiro de 2010 a 2012, agradeceu a homenagem que recebeu do atacante Gabigol, sábado (29), na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no Mineirão, na estreia no Campeonato Brasileiro. Ao comemorar o gol que marcou aos 21 minutos de jogo, o segundo da Raposa, Gabigol imitou o gesto famoso de Montillo, simulando uma cavalgada.

- Obrigado Gabigol pela lembrança e o Cruzeiro pelo carinho de sempre. Eu amo vcs!! - postou Montillo em sua conta na plataforma X.

Além da comemoração, Gabigol também se manifestou nas redes sociais para lembrar o argentino ídolo da torcida celeste.

O gol contra o Mirassol foi o sétimo de Gabigol em 11 partidas pelo Cruzeiro. Após o jogo, na saída de campo, o atacante negou que tenha prometido fazer 20 gols neste Brasileiro, conforme anunciado pelo dono da SAF, Pedro Lourenço.

Vendido ao Santos, Montillo sempre manifesta carinho pela torcida do Cruzeiro

Montillo disputou 122 partidas com a camisa do Cruzeiro de 2010 a 2012, marcando 36 gols e conquistando o Campeonato Mineiro de 2011. Contratado ao Universidad de Chile, o argentino foi vendido ao Santos, numa transação complicada. O presidente do clube na época, Gilvan de Pinho Tavares alegou que foi forçado a negociar o jogador pelo empresário Sérgio Irigoitia. O valor da venda foi de 10 milhões de euros, mas o Cruzeiro tinha direito a apenas 60% dos direitos econômicos de Montillo.

Desde sua saída, o argentino vem demonstrando gratidão ao Cruzeiro e aos torcedores, que sempre se manifestam com carinho e boas lembranças da passagem de Montillo pela Toca da Raposa.