Cruzeiro: Gabigol nega promessa de fazer 20 gols no Brasileirão

Autor do segundo gol do Cruzeiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, neste sábado (29), no Mineirão, pela primeira rodada do Brasileirão, o atacante Gabigol surpreendeu após a partida, ao negar que tenha prometido ao dono da SAF do clube, Pedro Lourenço, marcar 20 gols na competição este ano.

- Na verdade não prometi nada. Vocês conhecem o Pedrinho mais do que eu. Ele fez uma aposta comigo, mas não prometi nada. Nunca prometo gols, nem títulos. Prometo dedicação e esforço ao máximo e fazer o máximo de gols possível – afirmou Gabigol ao repórter Mauro Naves, da Amazon Prime.

Em 2018, Gabigol marcou 18 gols pelo Santos e, no ano seguinte, fez 25 pelo Flamengo. O atacante, no entanto, explicou porque acha que não pode repetir esse desempenho:

- Fazer 20 gols no Brasileiro é impossível! Hoje em dia, mudou muito. Os treinadores rodam muito o time. São três competições ao mesmo tempo, um calendário cada vez mais apertado… Falei para ele que vou tentar, prometer é difícil. Mas vou tentar – explicou Gabigol.

Dudu ressalta participação de Cássio na vitória do Cruzeiro pelo Brasileirão

O primeiro gol do Cruzeiro no jogo e no Brasileirão foi marcado por outro atacante: Dudu. O jogador destacou a importância de conquistar os três pontos na estreia:

- Acho importante começar o campeonato vencendo. Dá confiança para o grupo, para o time. Acho que a gente fez uma boa partida, mas poderia ter controlado mais um pouco o jogo. A gente sabe que Brasileiro é muito difícil. O time está de parabéns, como a torcida também está de parabéns. E nosso intuito é fazer o torcedor voltar feliz para casa – disse Dudu, na saída de campo.

Eleito o melhor jogador em campo, Dudu fez questão de dividir o mérito com os companheiros, principalmente com o goleiro Cássio:

- Não tem como dividir o troféu, porque se não ia dar uma parte para o Cássio. Ele merece, é um baita de um goleiro que a gente tem. Pegou o pênalti do Reinaldo. Então, dedico a ele, a Gabigol, que fez o outro gol, a todos os jogadores, comissão técnica e torcedores. O desejo de um é o desejo de todos, que é o Cruzeiro sempre vencendo os jogos – afirmou Dudu.