Cruzeiro: técnico destaca importância da vitória na estreia

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, destacou a importância da vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, na estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), no Mineirão, apesar de reconhecer que a equipe ficou devendo em alguns pontos.

- Começamos o campeonato com vitória sobre o Mirassol. Hoje em dia, quem milita no futebol de alto nível sabe quanto as vitórias são difíceis e caras, ainda por cima quando se inicia o campeonato, porque existe nervosismo, adrenalina… Foi uma vitória merecida da melhor equipe. Saímos com os três pontos que eram essenciais - avaliou o técnico do Cruzeiro.

Leonardo Jardim apontou o principal problema da equipe, que permitiu que o Mirassol tivesse bons momentos na partida:

- Os volantes são jogadores com intensidade diferente, com agressividade na recuperação da bola. Quando eles foram amarelados, começaram a tirar o pé, e a equipe perdeu o controle do jogo. Isso foi notório. A equipe perdeu intensidade e o adversário aproveitou – comentou o treinador.

Walace e Matheus Henrique receberam cartão amarelo ainda no primeiro tempo. No intervalo, Leonardo Jardim colocou Lucas Romero no lugar de Walace, mas o argentino foi amarelado logo no início da segunda etapa.

Leonardo Jardim também agradeceu o apoio da torcida principalmente nos momentos em que a equipe não estava bem em campo:

- Tenho de agradecer o apoio, mesmo nos momentos ruins, como no fim de jogo. Eles foram fundamentais e sabem que é um processo que iniciamos hoje, mas temos de dar sequência – afirmou.

Leonardo Jardim explicou a situação do meia Matheus Pereira

O técnico do Cruzeiro explicou porque Matheus Pereira começou no banco na partida contra o Mirassol e disse que o meia ainda será importante para a equipe:

- Com certeza, ele vai jogar muitas vezes nesta equipe. Mas com certeza também temos outros jogadores importantes. Já disse que não estou à procura de 11 jogadores. O Matheus é um grande jogador, a gente acredita nele, vai nos ajudar bastante. Ele passa por um momento que é difícil em termos pessoais, vocês já sabem. Por causa do nascimento do filho, ele anda preocupado. É o primeiro filho. Penso que todos os pais ficam preocupados quando estão nesta situação. Penso que depois do nascimento, o Matheus ainda vai se apresentar em melhor forma e nos ajudar com certeza – afirmou Leonardo Jardim.

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa neste domingo (30) e viajam para a Argentina. Na terça-feira (1º), a Raposa estreia na Copa Sul-Americana, enfrentando o Unión, em Santa Fé, pelo Grupo E, às 19h (de Brasília).