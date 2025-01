Cruzeiro anuncia permanência de Villalba por mais dois anos

O Cruzeiro confirmou, nesta sexta-feira (3), a permanência do zagueiro argentino Lucas Villalba na Toca da Raposa. O clube mineiro comprou os direitos econômicos do jogador junto ao Argentinos Juniors por 800 mil dólares (cerca de R$ 5 milhões na cotação atual) e acertou contrato com Villalba até o fim de 2026.

continua após a publicidade

Villalba esteve emprestado ao Cruzeiro no ano passado. O clube pagou 400 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões) ao Argentinos Juniors, no início de 2024, e tinha a opção de compra, por mais 800 mil dólares, que foi exercida agora.

O zagueiro argentino, de 30 anos, estreou com a camisa do Cruzeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro, em 25 de fevereiro, mas, inicialmente, não agradou ao técnico Fernando Seabra. Somente com a chegada de Fernando Diniz, em setembro, Villalba se firmou como titular da Raposa.

continua após a publicidade

➡️Atacante Dudu revela conversa com Gabigol: 'Vai dar a vida'

Em 2004, o zagueiro disputou 35 jogos, não marcou nenhum gol nem deu nenhuma assistência. Villalba ficou de fora das duas últimas rodadas do Brasileiro, contra Palmeiras e Juventude, por causa de contusão na coxa esquerda.

Cruzeiro segue em busca de zagueiro para ser titular

Mesmo com a permanência de Villalba, o Cruzeiro segue em busca de mais um zagueiro para a temporada. O clube quer um jogador para ser titular da equipe de Fernando Diniz. As negociações continuam com Fabrício Bruno, do Flamengo e que esteve na Toca da Raposa até 2019. A primeira proposta foi recusada pela diretoria rubro-negra.

continua após a publicidade

Outro nome na mira do Cruzeiro é o do argentino Valentín Gomez, do Vélez Sarsfield. Inicialmente, o clube argentino queria US$ 10 milhões (mais de R$ 60 milhões) pelo zagueiro de 21 anos, mas agora aumentou a pedida, o que deixou Valentín mais distante da Toca da Raposa.