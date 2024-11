Como chega o Atlético-MG para a final da Libertadores?

O Atlético-MG disputa hoje a partida mais importante de seus 116 anos de história. Contra o Botafogo, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o Galo brigará para repetir o feito de 2013 e conquistar o bi da Libertadores, a famosa “Glória Eterna”.

Após fazer a segunda melhor campanha na fase de grupos, com 15 pontos ganhos em 18 disputados, e eliminar na sequência San Lorenzo, Fluminense (campeão do ano passado) e River Plate, time de melhor desempenho na primeira fase, o Atlético-MG chega à decisão após uma sequência de 10 jogos sem vitória.

O último triunfo foi justamente na primeira partida da semifinal contra o River Plate: 3 a 0, na Arena MRV – na volta, segurou o 0 a 0 no mesmo palco da final deste sábado (30). Depois o time perdeu os dois jogos da decisão da Copa do Brasil para o Flamengo e, no Brasileiro, em algumas ocasiões sem os titulares, saiu de campo derrotado quatro vezes e empatou outras três.

Os jogadores, no entanto, garantem que esse jejum de vitórias não terá qualquer influência na decisão de hoje. Para o técnico Gabriel Milito, o fator psicológico pesou, após a classificação para a decisão da Libertadores:

- Senti que a equipe ficou em Buenos Aires (após o jogo contra o River Plate) esperando a final. Sabemos que isso é um erro, mas é muito humano. Quando um time tem a final mais importante do continente, está com a mente nessa final.

Escalação está definida, mas técnico mantém mistério

Na entrevista coletiva de sexta-feira (29), no local da partida, Gabriel Milito afirmou que a equipe está definida, mas não revelou os nomes. Se ele optar por uma formação mais ofensiva, o Galo terá três atacantes: Paulinho, Hulk e Deyverson. Se quiser ser mais cauteloso, o treinador deverá escalar Otávio no lugar do ex-jogador de Cuiabá e Palmeiras.

O técnico argentino garante que não haverá surpresas:

- Há um plano de jogo com o qual vamos começar e temos distintas alternativas ou outras formas para atacar e defender. Isso tem a ver com como eles jogarão, o momento do jogo, o resultado… Mas a linha de jogo será a que a equipe mostrou durante toda a competição – anunciou Gabriel Milito.

Atacante Hulk e técnico Gabriel Milito em entrevista coletiva do Atlético-MG. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

