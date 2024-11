“Em casa” para a final da Libertadores, o argentino Gabriel Milito consegue manter a serenidade habitual mesmo na véspera do confronto decisivo entre Atlético-MG e Botafogo, marcado paras às 17h (de Brasília) neste sábado, no Monumental de Nuñez. Nesta sexta, o treinador do time mineiro disse estar confiante de que a equipe fará “uma grande final”, mas ressaltou que a equipe precisará jogar com inteligência.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️Atlético-MG: Hulk define final da Libertadores como jogo mais importante da sua vida

— Tenho muita confiança neles (jogadores). Sinto que faremos uma grande final. Que seremos muito, muito competitivos para esse sonho de alcançar a taça. Temos que ter inteligência, controle emocional. Sabemos da importância do jogo, é indispensável e necessário entender que temos que jogar como sabemos — declarou Gabriel Milito.

O treinador definiu a equipe no treino desta sexta-feira, mas não quis revelar quem serão os 11 titulares. Há um mistério: Deyverson, deixando o Atlético-MG com três atacantes; ou Otávio, numa formação mais cautelosa.

continua após a publicidade

— Tenho a equipe titular, mas primeiro falaremos com os jogadores. Não haverá nenhuma surpresa. Estamos prontos e preparados — desconversou Milito.

‘Final será equilibrada’, prevê treinador do Atlético-MG

Campeão da Uefa Champions League com o Barcelona (2010-11), Gabriel Milito tem a chance de conquistar a Libertadores pela primeira vez.

— Uma oportunidade histórica para todos nós. Queremos dar uma finalização desse ano com o título da Libertadores, tendo em vista que é uma final, como sempre foi, equilibrada, difícil. O sonho de ganhar a Copa está latente — declarou o técnico.

continua após a publicidade

Ele também não quis comentar as portas que irão se abrir caso o Atlético-MG conquista a Libertadores. O campeão continental garante vaga na Copa Intercontinental no mês que vem, e no Mundial de Clubes da Fifa do próximo ano.

— Particularmente, estou centrado na final de amanhã (sábado). Tudo que virá depois, pensaremos após a partida. Agora mesmo, a nossa energia está posta na partida de amanhã.