Mascote do Atlético-MG é enquadrado pela polícia de Buenos Aires

Na tarde desta sexta-feira (29), o "Galo Doido", mascote do Atlético-MG, foi abordado pela polícia argentina, em Buenos Aires. O episódio aconteceu no Mercado de San Telmo, na capital do país.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️ Gabriel Milito pede ‘inteligência e controle emocional’ ao Atlético-MG

O motivo do enquadro do "Galo Doido" foi por comportamento inadequado. O mascote estava junto de dezenas de torcedores do Atlético-MG, cantando músicas do clube, quando a polícia o abordou e o expulsou do local com empurrões.

Conforme apurado pelo Lance!, o policial não sabia que se tratava do mascote oficial e por isso o chamou atenção, achando que eles estava tumultuando.

continua após a publicidade

No vídeo, é possível ver que alguns policiais cercam a mascote. Depois de algumas conversas, o "Galo Doido" foi liberado e seguiu a caminhada pela capital argentina.

Neste sábado, às 17h (de Brasília), Atlético e Botafogo decidem o título da Libertadores. A final será em jogo único no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

continua após a publicidade

Mascote do Atlético-MG sendo abordado pela polícia, em Buenos Aires (Reprodução/Internet)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte