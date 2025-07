O Monterrey se classificou para as oitavas do Mundial de Clubes após superar seus adversários do Grupo E, que reuniu Inter de Milão, River Plate e Urawa Reds, além do time mexicano. Agora, os "Rayados" vão enfrentar o Borussia Dortmund no mata-mata do torneio.

Na véspera do jogo, que acontece nesta terça-feira (01/07), Domènec Torrent falou com a imprensa mexicana sobre diversos assuntos. Entre os temas abordados, o ex-treinador do Flamengo retomou uma fala polêmica na sua apresentação como técnico do clube mexicano. Na ocasião, Dome disse que o Monterrey não era seu maior desafio da carreira.

Domènec Torrent, treinador do Monterrey em entrevista coletiva. (Foto: Franck Fife / AFP)

— Neste momento, como treinador, é o desafio mais importante da minha carreira e da minha equipe. Mas, com toda normalidade e sem querer ofender a ninguém, não sei se alguém não sabia com quem havíamos trabalhando, inclusive como técnico, não apenas com Pep (Guardiola). Eu disse com toda normalidade. Estávamos muito contentes, disse que era muito especial para nós, um desafio empolgante. Eu acho que expliquei muito bem e eu nunca vou dizer o que as pessoas querem ouvir. Vou dizer o que penso. Não me parece que faltei com respeito a ninguém e encaro com normalidade. Agora, sim, posso dizer que é o desafio mais importante da minha vida — disse Domènec à Claro Sports.

Domènec Torrent chegou ao Monterrey no fim de maio. O espanhol assinou um contrato de seis anos com o clube mexicano e deu uma resposta inusitada na apresentação para os torcedores. Contrariando as expectativas, Dome disse que treinar o time do México não seria seu maior desafio da carreira e citou exemplos "mais desfiadores" como o Manchester City, onde foi auxiliar, e o Flamengo, onde foi técnico do time profissional.

O espanhol fez sua estreia pelo Monterrey no Mundial de Clubes e ainda não foi derrotado. Na fase de grupos, somou dois empates contra a Inter de Milão e o River Plate e goleou o Urawa Reds por 4 a 0 na última rodada da competição. Agora, encara o Borussia Dortmund pelas oitavas de final.

Tudo sobre o jogo entre Borussia Dortmund e Monterrey pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Borussia Dortmund x Monterrey

Oitavas de final — Mundial de Clubes da Fifa 2025

📆 Data e horário: terça-feira, 1º de julho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Facundo Tello (ARG); Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade (assistentes)

📺 VAR: não divulgado