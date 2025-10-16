Dupla com Messi e gol no Allianz: Flaco vive sonho e ‘vira o dia’ para defender o Palmeiras

Flaco López vive seu melhor momento desde que chegou ao Palmeiras. Como reflexo da boa fase, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção argentina em agosto e, na última terça-feira (14), estreou como titular ao lado de Lionel Messi na atual campeã do mundo.

continua após a publicidade

+ ANÁLISE: Palmeiras vive ápice com Abel e vai para jogo com o Flamengo com postura de campeão

Dentro de campo, atuou por 63 minutos e deu a assistência para o terceiro gol da equipe, que derrotou Porto Rico por 6 a 0, nos Estados Unidos, em amistoso.

Após o término da partida, o atacante, junto de Aníbal Moreno, retornou ao Brasil em voo fretado pela presidente Leila Pereira, em uma tentativa de deixar a maioria das peças à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Bragantino, vital na corrida pelo título do Brasileirão.

continua após a publicidade

A decisão, por sua vez, se mostrou acertada. Pouco mais de dez minutos foram suficientes para Flaco López aproveitar rebote do goleiro rival e marcar o quarto gol do Alviverde na goleada de virada por 5 a 1.

- Às vezes, a gente para pra pensar e é um espetáculo. O trato que o Palmeiras tem com os jogadores e o esforço que o Palmeiras fez para a gente chegar para esse jogo foi absurdo. Isso fala da grandeza que o Palmeiras representa. A gente voltou com outros companheiros da seleção que iam para a Inglaterra, e eles ficaram muito surpresos quando viram que a gente ia voltar também de voo fretado direto para o jogo. Isso mostra a grandeza do trabalho que o Palmeiras vem fazendo há anos. Esse ano também vem fazendo muito trabalho para conseguir o que está conseguindo e para ter os atletas da melhor maneira e sempre disponíveis para o professor - disse.

continua após a publicidade

Artilheiro do Palmeiras em 2025, Flaco López chegou à marca de 23 gols na temporada com o gol anotado diante do Bragantino. Dez deles foram pelo Brasileirão. Soma ainda cinco assistências, totalizando 28 participações diretas em gols. Tudo isso após alternar entre o banco de reservas e a equipe titular no primeiro semestre.

Flaco López comemora gol pelo Palmeiras ao lado de Vitor Roque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Para propor valorização salarial ao jogador e proteger o atacante do assédio europeu, o Palmeiras renovou o contrato de Flaco López até 2029. A tendência é que o jogador siga em processo de valorização caso mantenha as boas atuações pelo Verdão, além das convocações para a seleção argentina.