Mulher flagra traição e vai embora com a amante durante jogo do Sport; confira

Durante a partida entre Sport x Ceará, pela 28ª rodada do Brasileirão, uma mulher flagrou seu companheiro junto com a amante nas arquibancadas da Ilha do Retiro. O momento inusitado foi gravado por outro torcedor e viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No campo, os rivais nordestinos marcaram seus gols no final da partida e ficaram no empate em 1 a 1. Com um bonito gol de cabeça, Pedro Raul abriu o placar para a equipe cearense, enquanto Igor Cariús descontou para os donos da casa.

Na gravação, é possível ver o exato momento em que a mulher se aproxima do companheiro e começa a aplaudir de forma irônica, enquanto diz: ‘É para olhar mesmo, para ver quem é você’. As imagens também registram o momento em que ela anuncia o fim do relacionamento, dando tapas no homem.

continua após a publicidade

No entanto, o vídeo conta com um final bastante inesperado. Após toda a discussão, as duas mulheres descem juntas pelas cadeiras do estádio e seguem em direção à saída da Ilha do Retiro. Confira abaixo.

Apesar de toda repercussão, o principal foco da noite foi o confronto dentro de campo. Vivendo momentos distintos na tabela, o Sport segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 17 pontos conquistados. Já o Ceará ocupa a 11ª posição, 35 pontos somados.

continua após a publicidade

Como foi Sport x Ceará?

Texto por: Guilherme Moreira

Com poucas chances, Sport e Ceará fizeram uma etapa inicial sem emoções. A primeira finalização aconteceu aos 17 minutos, em chute de longe de Galeano, do Vozão, que obrigou Gabriel a fazer uma boa defesa. A resposta do Leão veio com Pedro Augusto, que também arriscou da intermediária para Bruno Ferreira segurar, com 25.

Depois disso, o Sport chegou duas vezes em sequência: chute cruzado de Zé Lucas, que recebeu de Lucas Lima dentro da área e ninguém completou, e com Lucas Cândido, que ajeitou cruzamento, mas arrematou sem direção. E foi só.

Na volta do intervalo, o Ceará conseguiu assustar com Lourenço, novamente em tentativa de fora da área, que Gabriel evitou. O Leão até chegou a marcar com Derik Larcerda, aos 13 minutos, mas a arbitragem anulou o lance por falta no início da jogada.

Na volta do intervalo, o Ceará conseguiu assustar com Lourenço, novamente em tentativa de fora da área, que Gabriel evitou. O meia Vina, em batida cruzada, também mandou perto da trave.

O Leão até chegou a marcar com Derik Larcerda, aos 13 minutos, mas a arbitragem anulou o lance por falta no início da jogada. A chance mais inacreditável veio novamente com o atacante do Sport. Romarinho fez boa jogada pela esquerda e chutou cruzado para o goleiro bater roupa, mas Derik Lacerda pegou o rebote e isolou.

A partida, contudo, esquentou na reta final. Com 37, o atacante Pedro Henrique, que tinha entrado fazia poucos minutos, cruzou na medida Pedro Raul finalizar no contrapé do goleiro. 1x0. Quatro minutos depois, Lucas Lima fez cruzamento da direita, e Igor Cariús cabeceou para deixar tudo igual. 1x1.