Lipão celebra Coroa de Ouro da Kings League recebida de Neymar: ‘Um sonho realizado’

Copacabana foi palco, no último sábado (11), do grande evento de Kickoff da Kings League, que reuniu estrelas, presidentes de clubes e a comunidade apaixonada pelo esporte. Em meio à festa, uma das maiores emoções foi a coroação de Lipão como o melhor jogador da liga. O craque da Furia FC e da seleção brasileira não apenas conquistou a cobiçada Coroa de Ouro, como a recebeu das mãos de seu ídolo e presidente, Neymar Jr.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Lipão não escondeu a alegria e descreveu o momento como a concretização de um objetivo pelo qual batalhou intensamente.

— Cara, é um sonho, né? Era um sonho receber esse prêmio, eu trabalhei muito, batalhei muito pra isso. E vindo das mãos do Neymar, um cara que é um ídolo pra mim… É um sonho realizado, um momento de muita felicidade — celebrou o jogador, visivelmente emocionado.

continua após a publicidade

Lipão, do Brasil e da FURIA, recebe prêmio das mãos de Neymar (Foto: Bruno Vaz / Lance!)

A relação com Neymar

A conexão com o astro do Santos e da Seleção Brasileira vai além do momento da premiação. Neymar é uma figura presente no dia a dia da Furia, e Lipão valoriza cada conselho e a convivência próxima com o camisa 10.

— Vou até ser repetitivo, mas é a realização de um sonho. Nunca imaginei que iria jogar no time dele e estar com ele no dia a dia, frequentando a casa dele algumas vezes. A experiência que ele passa pra gente é muito gratificante — contou Lipão, que relembrou a participação ativa do presidente durante a grande final. — Na própria final, ele estava lá dentro do campo e toda hora vinha e falava alguma coisa para nós. Receber esse apoio e esse carinho dele é muito gratificante.

continua após a publicidade

Disputa pela Coroa de Ouro

O caminho até a glória individual não foi fácil. Lipão desbancou concorrentes de peso, como o habilidoso Carles, do Pio FC, e seu amigo e companheiro de Seleção Brasileira, Kelvin. A disputa acirrada, decidida por poucos pontos, apenas valorizou a conquista.

Lipão, do Brasil e da FURIA, recebe prêmio de melhor do mundo da Kings Legue (Foto: Divulgação)

— O que o Kelvin fez ninguém apaga, a história dele ninguém apaga. Ele é um amigo particular, um cara que eu tenho um carinho imenso — afirmou Lipão, rechaçando qualquer tipo de rivalidade. — A gente vem brigando por esse topo há muito tempo na modalidade. No Futebol 7, ele venceu em 2021 e em 2024 eu venci. Acredito que a gente não tem nenhuma rivalidade, a gente não quer ser melhor que o outro, a gente só quer ser melhor que a gente mesmo. Eu torço muito por ele.

Chegada de ídolos na Kings League

A Kings League tem atraído cada vez mais gigantes do futebol mundial. Nomes como Marcelo, Lewandowski agora também presidem equipes, trazendo uma visibilidade sem precedentes para o esporte. Para Lipão, a chegada dessas estrelas é um divisor de águas.

— É muito importante pra gente, porque traz visibilidade. São grandes nomes mundiais. Eu estava até brincando, falando: 'cara, que eu acompanhava esses caras, vi esses caras e hoje eles que vão me ver jogar'. O que eles estão fazendo pela Kings League e por nós, jogadores, é de uma grandeza sem palavras. Tenho certeza que chegam para somar bastante — analisou.

Foco no bi da Kings World Cup Nations

Com o prêmio individual na estante, o foco de Lipão e da comunidade do esporte se volta para a Kings World Cup Nations. O jogador sabe que a missão da Seleção Brasileira não será fácil.

— Vou te falar que é um dos grupos mais difíceis. Mas se Deus quiser, os convocados vão fazer uma bela campanha, assim como nós fizemos na última competição — projetou Lipão, deixando um recado claro sobre a responsabilidade de jogar em território nacional. — Em casa a gente não pode perder, então a gente tem que trazer esse bicampeonato também para a Seleção Brasileira.