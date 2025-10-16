Marta faz golaço de falta na Copa dos Campeões Feminina da Concacaf; veja
Mesmo com pintura, time da brasileira é eliminado na fase de grupos da competição
Marta mostrou o porquê é considerada Rainha do futebol feminino e foi eleita melhor do mundo em algumas oportunidades. A atacante brasileira roubou a cena na última rodada da fase de grupos da Copa dos Campeões Feminina da Concacaf na partida entre Orlando Pride e Pachuca, e além de completar 150 jogos com a camisa do time norte-americano, anotou um golaço de falta no primeiro tempo.
Com a bola parada na intermediária do lado direito, a camisa 10 da Seleção Feminina bateu com efeito e estufou as redes adversárias. Além da bela curva, a redonda ainda bateu na trave antes de entrar. A goleira do Pachuca só ficou observando, sem reação. Veja o gol!
No entanto, nem mesmo a pintura da brasileira foi capaz de evitar o pior: a eliminação precoce na Concachampions Feminina. Embora tenha aberto o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, o Orlando Pride cedeu o empate na reta final da partida e terminou na 3ª colocação do Grupo A do torneio, atrás do Pachuca, adversário da noite, e América do México, sendo eliminado na primeira fase.
Além de Marta, o Orlando Pride tem outras brasileiras, como Angelina, Rafaelle e Luana, que não conseguiram garantir a classificação à próxima fase. Em quatro partidas da fase de grupos da Copa dos Campeões Feminina da Concacaf, o Orlando Pride somou apenas 7 pontos e terminou com a 3ª posição.
Como ficou a Copa dos Campeões Feminina da Concacaf
Grupo A
|1
|América do México (F)
|4
|10
2
Pachuca (F)
4
7
3
Orlando Pride
4
7
4
Alajuelense (W)
4
4
5
Chorrillo (W)
4
0
Grupo B
|1
|Washington Spirit
|4
|10
2
Gotham FC (W) USA
4
10
3
Monterrey (F)
4
6
4
Vancouver Rise FC (W)
3
0
5
Alianza (W)
3
0
