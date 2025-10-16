menu hamburguer
Futebol Feminino

Marta faz golaço de falta na Copa dos Campeões Feminina da Concacaf; veja

Mesmo com pintura, time da brasileira é eliminado na fase de grupos da competição

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
10:48
Atualizado há 2 minutos
Marta em campo pelo Orlando Pride na NWSL
imagem cameraMarta em campo pelo Orlando Pride na NWSL (Foto: Reprodução/Pride)
Marta mostrou o porquê é considerada Rainha do futebol feminino e foi eleita melhor do mundo em algumas oportunidades. A atacante brasileira roubou a cena na última rodada da fase de grupos da Copa dos Campeões Feminina da Concacaf na partida entre Orlando Pride e Pachuca, e além de completar 150 jogos com a camisa do time norte-americano, anotou um golaço de falta no primeiro tempo.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Com a bola parada na intermediária do lado direito, a camisa 10 da Seleção Feminina bateu com efeito e estufou as redes adversárias. Além da bela curva, a redonda ainda bateu na trave antes de entrar. A goleira do Pachuca só ficou observando, sem reação. Veja o gol!

No entanto, nem mesmo a pintura da brasileira foi capaz de evitar o pior: a eliminação precoce na Concachampions Feminina. Embora tenha aberto o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, o Orlando Pride cedeu o empate na reta final da partida e terminou na 3ª colocação do Grupo A do torneio, atrás do Pachuca, adversário da noite, e América do México, sendo eliminado na primeira fase.

Além de Marta, o Orlando Pride tem outras brasileiras, como Angelina, Rafaelle e Luana, que não conseguiram garantir a classificação à próxima fase. Em quatro partidas da fase de grupos da Copa dos Campeões Feminina da Concacaf, o Orlando Pride somou apenas 7 pontos e terminou com a 3ª posição.

Como ficou a Copa dos Campeões Feminina da Concacaf

Grupo A

1América do México (F)410

2

Pachuca (F)

4

7

3

Orlando Pride

4

7

4

Alajuelense (W)

4

4

5

Chorrillo (W)

4

0

Grupo B

1Washington Spirit410

2

Gotham FC (W) USA

4

10

3

Monterrey (F)

4

6

4

Vancouver Rise FC (W)

3

0

5

Alianza (W)

3

0

