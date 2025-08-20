Rio de Janeiro recebe Campeonato Pan-Americano de Squash

O Rio de Janeiro será a capital do squash nas Américas entre os dias 21 e 27 de agosto. O Paissandu Atlético Clube, no Leblon, será palco do Campeonato Pan-Americano da modalidade, evento que reunirá atletas de 21 países em disputas individuais, de duplas e por equipes. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Squash (CBS), com apoio da PanAm Squash e patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo do Estado, além da parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

continua após a publicidade

Um dos pontos altos da edição será a instalação de uma quadra de vidro inédita dentro do pavilhão de Bowls, aos pés do Cristo Redentor. A estrutura proporcionará ao público uma experiência diferenciada, unindo proximidade com os atletas e ampla visibilidade das partidas, em um cenário único no mundo.

Cartaz oficial de divulgação do Pan-Americano de Squash (Foto: Divulgação/PanAm Squash)

O torneio contará com grandes nomes do cenário internacional. Entre eles, o peruano Diego Elias, atual número 2 do ranking mundial, e o colombiano Miguel Ángel Rodríguez, ex-top 4. Representando o Brasil, os destaques serão Diego Gobbi e Laura Silva, líderes da equipe nacional e principais apostas para boas campanhas diante da elite do continente.

continua após a publicidade

A competição ganha ainda mais relevância porque o squash fará sua estreia como esporte olímpico já no próximo ciclo, nos Jogos de Los Angeles 2028. O Pan-Americano no Rio será, portanto, uma vitrine importante para a modalidade e para os atletas que almejam marcar presença na primeira edição da história do esporte nos Jogos Olímpicos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O evento será aberto ao público, e os sócios do Paissandu terão entrada gratuita para acompanhar todos os jogos. A expectativa é de casa cheia durante a semana de competição, com a presença de estrelas internacionais e a oportunidade de aproximar ainda mais os brasileiros do squash.