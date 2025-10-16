menu hamburguer
Após confusão, Popó e Wanderlei fazem as pazes e se juntam em ação publicitária

Lutares protagonizaram confusão generalizada no Spaten Fight Night

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
21:00
Popó e Wanderlei em campanha publicitária pelo Burguer King (Foto: Divulgação)
imagem cameraPopó e Wanderlei em campanha publicitária pelo Burguer King (Foto: Divulgação)
Depois de uma confussão generalizada no Spaten Fight Night, Popó e o Wanderlei Silva aparentemente fizeram as pazes. Os dois apareceram juntinhos em uma ação publicitária para a lanchonete Burguer King. De forma leve e descontraída, os lutadores divulgaram a plataforma King em Dobro.

A campanha, criada pela AlmapBBDO, mostra os atletas desfrutando da oferta de dois sanduíches a partir de R$25,90. Eles brincam com a situação, mostrando que o Burger King® é um lugar de grandes encontros.

A plataforma King em Dobro é a estrela da campanha, oferecendo uma combinação de valor e variedade que se tornou um pilar estratégico para a marca. As ofertas foram desenhadas para atender a todos os tipos de fome e bolsos.

Popó x Vanderlei

O combate entre os dois lutadores foi marcado por provocações desde antes do encontro no ringue. Dentro das cordas, Wanderlei Silva foi eliminado após dar sequência de golpes inelegais no adversário.

O término do confronto foi marcado por uma briga generalizada. Equipes dos dois lutadores invadiram o ringue e protagonizaram cenas de uma batalha campal. No meio das trocas de socos e chutes, Wanderlei foi nocauteado pelo filho de Popó.

Popó Freitas e Wanderlei Silva em luta no Spaten Fight Night 2 (Foto: Gaspar Nóbrega/Inovafoto)
Popó Freitas e Wanderlei Silva em luta no Spaten Fight Night 2 (Foto: Gaspar Nóbrega/Inovafoto)

