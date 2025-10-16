Após confusão, Popó e Wanderlei fazem as pazes e se juntam em ação publicitária

Depois de uma confussão generalizada no Spaten Fight Night, Popó e o Wanderlei Silva aparentemente fizeram as pazes. Os dois apareceram juntinhos em uma ação publicitária para a lanchonete Burguer King. De forma leve e descontraída, os lutadores divulgaram a plataforma King em Dobro.

A campanha, criada pela AlmapBBDO, mostra os atletas desfrutando da oferta de dois sanduíches a partir de R$25,90. Eles brincam com a situação, mostrando que o Burger King® é um lugar de grandes encontros.

A plataforma King em Dobro é a estrela da campanha, oferecendo uma combinação de valor e variedade que se tornou um pilar estratégico para a marca. As ofertas foram desenhadas para atender a todos os tipos de fome e bolsos.

Popó x Vanderlei

O combate entre os dois lutadores foi marcado por provocações desde antes do encontro no ringue. Dentro das cordas, Wanderlei Silva foi eliminado após dar sequência de golpes inelegais no adversário.

O término do confronto foi marcado por uma briga generalizada. Equipes dos dois lutadores invadiram o ringue e protagonizaram cenas de uma batalha campal. No meio das trocas de socos e chutes, Wanderlei foi nocauteado pelo filho de Popó.

