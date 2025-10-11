Popó e Werdum selam a paz após confusão generalizada; veja o vídeo

A "treta" que esquentou os bastidores da luta entre Popó e Wanderlei Silva parece ter chegado ao fim. Em um vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (11), o ex-campeão do UFC, Fabrício Werdum, e o tetracampeão mundial de boxe, Acelino "Popó" Freitas, apareceram juntos e selaram as pazes após a confusão generalizada no Spaten Fight Night.

O encontro, intermediado pelo ex-lutador e treinador de MMA Rafael Cordeiro, aconteceu a caminho do evento do UFC no Rio de Janeiro. No vídeo, também está presente o empresário e político Pablo Marçal.

No vídeo, Rafael Cordeiro celebra a reconciliação entre os dois ídolos do esporte.

— Fala galera, falando direto do Rio de Janeiro, indo para o UFC agora. Muito bom encontrar o campeão Popó, o nosso campeão Werdum e, de certa forma, selar que o esporte venceu mais uma vez — disse Cordeiro.

Em seguida, Popó complementou em tom de bom humor:

— Sempre vence, nunca perde. A gente só perde quando a gente cai, e aqui está todo mundo em pé — finalizou o boxeador, sorrindo.

Relembre a briga generalizada

A confusão aconteceu no dia 27 de setembro, após a luta principal do Spaten Fight Night. Wanderlei Silva foi desclassificado por aplicar golpes ilegais em Popó. Após o fim do combate, membros das duas equipes invadiram o ringue e uma briga generalizada começou. Durante a coletiva pós-luta, Popó chegou a reclamar que havia levado um soco de Werdum, que estava no córner de Wanderlei, sem ter "nada a ver com a briga". Na confusão, Wanderlei acabou sendo nocauteado e precisou ser levado ao hospital.

