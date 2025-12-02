Autor de gol em Grêmio x Fluminense chama atenção: 'Lei do ex'

O Fluminense saiu na frente do placar no confronto contra o Grêmio, desta terça-feira (2), em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Yeferson Soteldo, que não marcava há um ano, foi o responsável por balançar as redes.

continua após a publicidade

➡️ Vidente crava resultados de Juventude x Santos e São Paulo x Internacional

O fato viralizou rapidamente na web. A última vez que o camisa 7 havia marcado foi usando uma camisa do Grêmio, clube que defendeu na temporada passada. Com este cenário, torcedores relembraram o fenômeno da "Lei do ex", para comentar sobre o ocorrido.

Em campo, o gol aconteceu aos 18 minutos, quando Samuel Xavier lançou Lucho Acosta nas costas da defesa tricolor. O atacante ajeitou para Serna, que avançava pela ponta direita. O camisa 90 cruzou rasteiro de primeira e na área estava Soltedo para marcar. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas