Autor de gol em Grêmio x Fluminense chama atenção: 'Lei do ex'
Equipes se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão
O Fluminense saiu na frente do placar no confronto contra o Grêmio, desta terça-feira (2), em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Yeferson Soteldo, que não marcava há um ano, foi o responsável por balançar as redes.
O fato viralizou rapidamente na web. A última vez que o camisa 7 havia marcado foi usando uma camisa do Grêmio, clube que defendeu na temporada passada. Com este cenário, torcedores relembraram o fenômeno da "Lei do ex", para comentar sobre o ocorrido.
Em campo, o gol aconteceu aos 18 minutos, quando Samuel Xavier lançou Lucho Acosta nas costas da defesa tricolor. O atacante ajeitou para Serna, que avançava pela ponta direita. O camisa 90 cruzou rasteiro de primeira e na área estava Soltedo para marcar. Veja a repercussão abaixo:
