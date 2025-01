Manchester City recebe o Chelsea, neste sábado (25), em duelo válido pela 23ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 12h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Etihad Stadium, Manchester (ING). O confronto será transmitido pelo canal fechado da ESPN e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Como chegam os times da Premier League?

Colados na tabela, o Manchester City e o Chelsea estão na quarta e quinta posição, respectivamente, na Premier League. Os Citizens somam 38 pontos, após 22 rodadas, com 11 vitórias, cinco empates e seis derrotas. Logo acima, os Blues acumulam 40 pontos, com 11 vitórias, sete empates e quatro derrotas



O Chelsea entra para o jogo após uma vitória por 3 a 1 contra o Wolverhampton, enquanto o Manchester City também vem de um resultado positivo, por 6 a 0 contra o Ipswich Town, pela Premier League, mas enfrentou uma derrota de 4 a 2 contra o PSG na Champions League.

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY X CHELSEA

23ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: John Brooks

🚩 Assistentes: Simon Bennett e Dan Robathan

🖥️VAR: Stuart Attwell

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Éderson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Gundogan; Foden, De Bruyne, Kovacic e Doku; Haaland.

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sánchez; Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo e Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer e Sancho; Jackson.

