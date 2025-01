O Campeonato Sul-Americano Sub-20 é o berço de muitas estrelas do futebol brasileiro e mundial. A cada edição, a competição revela jovens promessas que, em pouco tempo, ganham projeção no cenário internacional. Desde 1997, quando o LANCE! foi fundado, inúmeras gerações passaram pela Seleção Sub-20, deixando marcas significativas na história do torneio. O Lance! te mostra todas as convocações do Sul-Americano Sub-20 nos últimos 28 anos.

Com um histórico de conquistas e a formação de talentos, o Brasil usa o Sul-Americano Sub-20 como uma vitrine para seus jovens atletas. A partir de um recorte iniciado em 1997, destacamos os convocados de cada ano, ressaltando os craques que fizeram história. Confira as convocações do Sul-Americano Sub-20 feitas pela Seleção.

Convocações do Sul-Americano Sub-20 da Seleção desde 1997

Convocaç õe s do Sul-Americano Sub -2 0 nos anos 1990

Edição de 1997 (Chile)

Técnico: Antônio José Fernandes Barroso

Goleiros: Marcelo Moreira (Flamengo), João Gabriel (Internacional)

Defensores: Paulo César (Flamengo), Jean (Santos), Cris (Corinthians), Athirson (Flamengo), Alcir (Atlético-MG), Álvaro (São Paulo), Léo (Cruzeiro)

Meias: Odair (Internacional), Fabiano (São Paulo), Sidney (São Paulo), Marco Aurélio (Flamengo), Perdigão (Atlético-PR), Alex (Coritiba)

Atacantes: Jorginho (Atlético-PR), Adaílton (Guarani), Kléber (Vitória), Evando (Vitória)

Edição de 1999 (Argentina)

Técnico: Antônio José Fernandes Barroso

Goleiros: Júlio César (Flamengo), Fábio (União Bandeirante), Allan Cipriani (São Paulo)

Defensores: Filipe Alvim (Vasco), Fernando (Flamengo), Rafael (América-MG), Maricá (Vasco), Gavião (Grêmio)

Meias: Ferrugem (Palmeiras), Matuzalém (Vitória), Lincoln (Atlético-MG), Marcinho (Etti Jundiaí), Jocivalter (Guarani), Marcelo Rocha (Flamengo)

Atacantes: Ronaldinho (Grêmio), Rodrigo Gral (Juventude), Emerson (São Paulo), Edu (São Paulo)

Convocações do Sul-Americano Sub-20 nos anos 2000

Edição de 2001 (Equador)

Técnico: Carlos César Ramos

Goleiros: Rubinho (Corinthians), Márcio Aguiar (São Paulo)

Defensores: Maicon (Cruzeiro), Edu Dracena (Guarani), Marquinhos (Corinthians), Leilton (Vitória), Valnei (Santa Cruz)

Meias: Eduardo Costa (Grêmio), Fábio Rochemback (Internacional), Fernando Menegazzo (Juventude), Léo Lima (Vasco), Glauber (Guarani)

Atacantes: Adriano (Flamengo), Andrezinho (Flamengo), Jackson (Flamengo), André Dias (Santos)

Edição de 2003 (Uruguai)

Técnico: Valinhos

Goleiros: Jefferson (América-SP), Fernando Henrique (Fluminense)

Defensores: Daniel Alves (Bahia), Alcides (Vitória), André Bahia (Flamengo), Jean (Atlético-PR), Glauber (Palmeiras)

Meias: Dudu Cearense (Vitória), Felipe Melo (Flamengo), Daniel Carvalho (Internacional), Cleiton Xavier (Internacional), Juninho (Atlético-MG)

Atacantes: Dagoberto (Atlético-PR), Jussiê (Cruzeiro), William (Santos), Elton (Grêmio)

Edição de 2005 (Colômbia)

Técnico: René Weber

Goleiros: Renan (Internacional), Bruno Landgraf (São Paulo)

Defensores: Rafinha (Coritiba), Edcarlos (São Paulo), Filipe Luís (Ajax), Leonardo Moura (Santos)

Meias: Fernandinho (Atlético-PR), Renato (Atlético-MG), Rafael Sobis (Internacional), Diego Souza (Fluminense), Evandro (Atlético-PR)

Atacantes: Thiago Quirino (Atlético-MG), Malcom (Corinthians), Paulinho Betanin (Juventude)

Edição de 2007 (Paraguai)

Técnico: Nelson Rodrigues

Goleiros: Muriel (Internacional) e Cássio (Grêmio)

Laterais: Amaral (Palmeiras), Carlinhos (Santos) e Fagner (Corinthians)

Zagueiros: Anderson (Fluminense), Thiago Heleno (Cruzeiro), David (Palmeiras) e Eliezio (Cruzeiro)

Meio-campistas: Lucas (Grêmio), Roberto (Atlético-PR), William (Corinthians), Leandro Lima (São Caetano), Fernando (Vila Nova) e Tchô (Atlético-MG)

Atacantes: Fabiano Oliveira (Flamengo), Luiz Adriano (Internacional), Alexandre Pato (Internacional), Edgar (São Paulo) e Danilinho (Atlético-MG)

Edição de 2009 (Venezuela)

Técnico: Rogério Lourenço

Goleiros: Renan Ribeiro (Atlético-MG), Rafael (Cruzeiro)

Defensores: Rafael Tolói (Goiás), Dalton (Fluminense), Welinton (Flamengo)

Meias: Douglas Costa (Grêmio), Sandro (Internacional), Giuliano (Paraná), Maylson (Grêmio)

Atacantes: Walter (Internacional), Alan Kardec (Vasco), Dentinho (Corinthians)

Convocações do Sul-Americano Sub-20 nos anos 2010

Edição de 2011 (Peru)

Técnico: Ney Franco

Goleiros: Gabriel (Cruzeiro), Aleks (Avaí)

Zagueiros: Danilo (Santos), Bruno Uvini (São Paulo), Juan (Internacional), Alex Sandro (Santos)

Meias: Casemiro (São Paulo), Lucas Moura (São Paulo), Oscar (Internacional), Fernando Lucas (Grêmio), Alan Patrick (Santos)

Atacantes: Neymar (Santos), Henrique Almeida (São Paulo), Diego Maurício (Flamengo), Willian José (Grêmio)

Edição de 2013 (Argentina)

Técnico: Emerson Ávila

Goleiros: Luiz Gustavo (Vitória), Matheus Vidotto (Corinthians), Jordi Almeida (Vasco)

Defensores: Wallace Oliveira (Fluminense), Samir Santos (Flamengo), Dória (Botafogo), Luan Garcia (Vasco), Mansur (Vitória), Igor Julião (Fluminense), Douglas Santos (Náutico)

Meias: Jadson (Botafogo), Lucas Cândido (Atlético-MG), Misael (Grêmio), Fred (Internacional), Adryan (Flamengo), Mattheus Oliveira (Flamengo), Rafael Alcântara "Rafinha" (Barcelona)

Atacantes: Marcos Junior (Fluminense), Ademílson (São Paulo), Bruno Mendes (Guarani), Weverson "Leandro" (Grêmio)

Edição de 2015 (Uruguai)

Técnico: Alexandre Gallo

Goleiros: Marcos Felipe (Fluminense), Georgemy (Cruzeiro), Lucas Perri (São Paulo)

Defensores: João Pedro (Palmeiras), Eduardo Bauermann (Internacional), Marlon Santos (Fluminense), Auro (São Paulo), Léo Pereira (Atlético-PR), Nathan Cardoso (Palmeiras), Caju (Santos), Lorran (Vasco)

Meias: Walace (Grêmio), Lucas Evangelista (Udinese), Nathan Allan (Atlético-PR), Thiago Maia (Santos), Eduardo Henrique (Atlético-MG), Gérson (Fluminense)

Atacantes: Gabriel Barbosa "Gabigol" (Santos), Thalles (Vasco), Marcos Guilherme (Atlético-PR), Kenedy (Fluminense), Malcom (Corinthians), Yuri Mamute (Botafogo)

Edição de 2017 (Equador)

Técnico: Rogério Micale

Goleiros: Lucas Perri (São Paulo), Cleiton (Atlético-MG), Caíque (Vitória)

Defensores: Lyanco (São Paulo), Robson Bambu (Santos), Gabriel Magalhães (Avaí), Dodô (Coritiba), Guilherme Arana (Corinthians), Rogério (Juventus), Léo Santos (Corinthians)

Meias: Allan (Hertha Berlin), Douglas Luiz (Vasco), Maycon (Ponte Preta), Lucas Paquetá (Flamengo), Artur (Palmeiras)

Atacantes: Felipe Vizeu (Flamengo), David Neres (São Paulo), Richarlison (Fluminense), Giovanny (Atlético-PR), Matheus Savio (Flamengo), Léo Jabá (Corinthians)

Edição de 2019 (Chile)

Técnico: Carlos Amadeu

Goleiros: Gabriel Brazão (Cruzeiro), Phelipe (Grêmio), Hugo Souza (Flamengo)

Defensores: Emerson Royal (Atlético-MG), Vitão (Palmeiras), Thuler (Flamengo), Walce (São Paulo), Lucas Ribeiro (Vitória), Luan Cândido (Palmeiras), Carlos Augusto (Corinthians)

Meias: Marcos Bahia (Estoril), Gabriel Menino (Palmeiras), Luan Vinícius (São Paulo), Igor Gomes (São Paulo), Eric Ramires (Bahia)

Atacantes: Rodrygo (Santos), Lincoln (Flamengo), Marquinhos Cipriano (Shakhtar Donetsk), Papagaio (Palmeiras), Tetê (Grêmio), Toró (São Paulo)

Convocações do Sul-Americano Sub-20 nos anos 2020

Edição de 2023 (Colômbia)

Técnico: Ramon Menezes

Goleiros: Mycael (Athletico), Kauã (Flamengo), Kaíque (Palmeiras)

Defensores: Robert Renan (Corinthians), Douglas Mendes (RB Bragantino), Patryck (São Paulo), Jean (Coritiba)

Meias: Andrey Santos (Vasco), Marlon Gomes (Vasco), Guilherme Biro (Corinthians)

Atacantes: Vitor Roque (Athletico), Sávio (PSV), Giovane (Corinthians)

Edição de 2025 (Venezuela - em andamento)

Técnico: Ramon Menezes

Goleiros: Felipe Longo (Corinthians), Otávio (Cruzeiro), Robert (Atlético-MG)

Defensores: Chermont (Santos), Pedro Lima (Wolverhampton), Anthony (Goiás), Iago (Flamengo)

Meias: Bidon (Corinthians), Moscardo (Stade de Reims), Kauan Rodrigues (Fortaleza), Gabriel Carvalho (Internacional)

Atacantes: Deivid Washington (Chelsea), Rayan (Vasco), Pedrinho (Zenit), Wesley (Al-Nasr)