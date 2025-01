Após anúncio do City, Vitor Reis dispara em número de visualizações nas redes sociais

Anunciado pelo Manchester City como novo reforço, o zagueiro Vitor Reis já nota um impacto imediato em suas redes sociais. Os vídeos publicados pelo jogador no Instagram, em collab com o clube inglês, e outro com o Palmeiras, já somam mais de 11 milhões de visualizações. Em menos de 24 horas, o atleta ganhou cerca de 100 mil seguidores.

No instagram oficial do Manchester City, os reels publicados para promover o anúncio do zagueiro, que ao todo foram oito, ultrapassam a marca de 30 milhões de visualizações.

- A transferência para um clube de nível mundial como o Manchester City não só abre portas para o Vitor no campo, mas também potencializa sua imagem globalmente. A repercussão nas redes sociais é reflexo da visibilidade que o clube proporciona. Cada novo seguidor é uma oportunidade para construir sua marca pessoal e fortalecer sua conexão com fãs ao redor do mundo - afirmou Cláudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, que atende o jogador desde os primeiros passos.

Para Fábio Wolff, responsável pela gestão e comercialização da imagem do defensor, a transferência para o Manchester City, um dos maiores clubes do mundo, será fundamental para que Vitor alcance novos públicos.

- Vitor já possui uma base de fãs sólida, mas com a visibilidade internacional que o Manchester City oferece, ele consegue engajar uma audiência global. A transferência para um clube deste tamanho é um marco na carreira dele, mas também fortalece sua presença digital, criando novas oportunidades comerciais e de branding - completou Wolff.

A transferência de Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, foi concluída em 37 milhões de euros (R$232 milhões). Aos 19 anos de idade, o garoto superou o são paulino Beraldo, vendido ao PSG por 20 milhões de euros em 2024, e se tornou a maior venda de um zagueiro brasileiro para o exterior. A operação também é a terceira maior da história do Verdão, atrás apenas de Endrick e Estêvão.