Liverpool recebe o Ipswich Town, neste sábado (25), em duelo válido pela 23ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 12h (de Brasília), e as equipes entram em campo no Anfield. O confronto será transmitido pelo streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Líder do campeonato, o Liverpool faz uma excelente campanha, com 15 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Com isso, os Reds acumulam 50 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Ipswich Town está com 16 pontos e ocupa a 18ª posição.

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL X IPSWICH TOWN

23ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Árbitro: Michael Salisbury

🚩 Assistentes: Mat Wilkes e Derek Eaton

🖥️VAR: Paul Tierney

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson (Tsimikas); Gravenberch, Szoboszlai e Curti Jones (Mac Allister); Mohamed Salah, Luis Díaz e Darwin Núñez.

IPSWICH TOWN (Técnico: Kieran McKenna)

Christian Walton; Ben Johnson, Ben Godfrey, Dara O'Shea, Burgess e Leif Davis; Hutchinson, Sam Morsy, Jens Cajuste e Jack Clarke; Liam Delap.

