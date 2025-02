Classificada para a Série D, Portuguesa enfrenta São Bernardo em busca de vaga no Paulistão

A Portuguesa volta a campo nesta quinta-feira (20), às 21h35 (horário de Brasília), quando enfrenta o São Bernardo, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela 11° rodada do Paulistão. O clube paulista luta por uma vaga na próxima fase da competição estadual.

Atualmente, a Lusa ocupa a última colocação do Grupo B, mas pode subir para a vice-liderança, entrando na zona de classificação para o mata-mata, caso vença o São Bernardo diante de sua torcida. A Portuguesa não perde há cinco jogos no torneio.

Com o empate entre Água Santa e Inter de Limeira por 2 a 2, nesta quarta-feira (19), a Lusa garantiu sua vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 e, consequentemente, a permanência na elite do futebol paulista na próxima temporada. Além disso, o clube fechou um acordo para transmitir suas partidas da competição nacional em parceria com o canal do YouTube GOAT.

Lusa com calendário nacional

Desde 2017, a Portuguesa não disputa o Campeonato Brasileiro em duas edições conescutivas. Além disso, há 14 anos a equipe não permanecia por quatro temporadas seguidas na elite do Campeonato Paulista.

- Nosso objetivo era fazer um Paulistão seguro e alcançamos isso. Com dois jogos de antecedência conseguimos resolver a questão do rebaixamento e a vaga no Campeonato Brasileiro. Agora vamos pela classificação - comemorou Alex Bourgeois, presidente da Portuguesa SAF.

- Desde o início do nosso projeto deixamos claro que o principal objetivo em 2025 é subir no Brasileirão. A campanha no Paulistão mostra que estamos no caminho certo - completou Alex.

Sobre os direitos de transmissão do canal GOAT pelos jogos da Serie D, a Lusa negociou o direito das partidas como mandante e, segundo a Lei, ela permite que caso os confrontos como visitantes sejam negociados, um bônus será recebido para o clube paulista.

