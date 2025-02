A derrota do São Paulo por 2 a 1 contra a Ponte Preta complicou o lado do Palmeiras na busca da classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Com o resultado positivo da Ponte, também no grupo D, o Palmeiras tem caminho mais difícil ainda para tentar a vaga, dependendo de uma série de fatores e dormindo ainda fora da zona de classificação. A Macaca chega aos 22 pontos, enquanto o Verdão soma 17.

Mesmo que o Palmeiras ainda não tenha jogado pelo Paulistão nesta rodada, vai a campo nesta quinta-feira (20) com uma pressão ainda maior.

Como vitória da Ponte Preta atrapalha vida do Palmeiras?

Com a vitória da Ponte Preta, o Palmeiras segue dependendo de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata do Paulistão e, assim, manter vivo o sonho do tetracampeonato.

A equipe comandada por Abel Ferreira está cinco pontos atrás da Macaca e, com duas rodadas pela frente – sendo que tem uma partida a mais em relação ao rival –, precisa correr atrás do prejuízo para superar a desvantagem na tabela de classificação.

Calendário do Palmeiras no Paulistão

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (20), contra o Botafogo-SP, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Três dias depois, no domingo (23), fecha sua participação na fase de grupos do Paulistão diante do Mirassol, fora de casa.

Caso não avance de fase, o Palmeiras deve permanecer por cerca de um mês sem disputar partidas oficiais, uma vez que o início do Campeonato Brasileiro está previsto para o dia 29 de março.

