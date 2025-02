Santos inscreve filho de Robinho e novo reforço no Paulistão

O Santos promoveu mudanças na lista de inscritos para o Paulistão. Filho do ex-jogador Robinho, Juninho foi registrado, assim como Gabriel Veron, um dos reforços da equipe nesta janela de transferências.

A dupla, inclusive, foi relacionada pelo técnico Pedro Caixinha para o duelo desta quarta-feira (19), contra o Noroeste, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela décima primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

O jovem foi inscrito na relação B do Peixe, que inclui jogadores formados nas categorias de base, nascidos até 2004 e que tenham pelo menos um ano de vínculo com o clube. Esse grupo pode ser alterado pela comissão técnica do Santos a qualquer momento.

Ao retornar ao Santos, Neymar se aproximou de alguns jogadores da base, incluindo Juninho, de quem prometeu "cuidar" durante sua permanência na equipe.

- Bora, moleque, teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você - escreveu Neymar em publicação nas redes sociais.

Neymar ao lado do atacante Juninho (à direita) durante treinamento do Santos no CT Rei Pelé (Foto: Raul Baretta / Santos)

Vínculo de Juninho com o Santos

Ainda em 2024, Juninho assinou contrato profissional com o Santos válido até abril de 2027, com multa rescisória fixada em 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 300 milhões). Um dos principais destaques do sub-17, o atacante conquistou o Campeonato Paulista da categoria.

O bom desempenho garantiu vaga no elenco que disputou a atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). Na competição, disputou duas partidas e contribuiu com um gol. Já o Santos foi eliminado pela Ferroviária nos pênaltis, por 6 a 5, na terceira fase.

