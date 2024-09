Vista aérea do Centro de Treinamento Paralímpico (Foto: Daniel Basil)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 12:14 • Rio de Janeiro

As Paralimpíadas de Paris chegaram fim e o Brasil conseguiu uma campanha histórica. Nos Jogos da Cidade Luz, a delegação brasileira, pela primeira vez, terminou na quinta colocação do quadro geral de medalhas. Um dos fatores responsáveis pelo feito inédito, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) ofereceu as melhores condições para os atletas neste último ciclo de preparação.

Localizado no Parque Fontes do Ipiranga, distrito de Jabaquara, zona sul da cidade de São Paulo, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro possui 95 mil metros quadrados de área construída e contém instalações esportivas indoor e outdoor para a preparação de atletas de mais de 20 modalidades, possibilitando a integração entre os principais nomes do esporte paralímpico nacional.

O Centro de Treinamento foi inaugurado em 2016, a pouco mais de 100 dias para a abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Entretanto, a obra estava prevista para ser concluída em fevereiro de 2015, a tempo dos atletas se prepararem para os Jogos da Cidade Maravilhosa. O principal centro de excelência do América Latina teve custo de mais de R$ 264 milhões.

Para acomodar atletas e visitantes, o CT Paralímpico tem área residencial com alojamentos com capacidade de 300 leitos, além de refeitório, lavanderia e espaços de apoio e convivência. Por ser uma das principais estruturas do mundo, o Centro de Treinamento também recebe competições nacionais e internacionais do desporto paralímpico

Segundo o site do Comitê Paralímpico Brasileiro, até a metade de 2024, o principal centro esportivo nacional foi sede de 188 eventos, que receberam mais de 9 mil atletas. Só em 2023, o CT Paralímpico foi casa de 425 competições e recebeu quase 23 mil atletas.

Entrada do CT Paralímpico, local de treinos de diversos atletas que representaram o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

Construído a partir da parceira entre o Governo de São Paulo e o Ministério do Esporte, o Centro de Treinamento é administrado pela gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde o inicio das atividades. A sede do CPB está localizada nas instalações do CT, que também possui um setor administrativo com salas e auditórios.

Além disso, também é casa do Time São Paulo Paralímpico, criado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), em parceria com a CPB. A equipe conta com 149 atletas paralímpicos de alto rendimento, além de oferecer treinamento e capacitação para futuros competidores.

Mais de 90 atletas do Time foram convocados para os Jogos Paralímpicos de Paris e retornaram da capital francesa com 35 medalhas (10 ouros, 10 pratas e 15 bronzes), totalizando 40% das conquistas brasileiras na Cidade Luz. Em 2024, o Time SP recebeu o investimento de R$ 7,2 milhões do governo paulista.

Jerusa Geber, bicampeã nos Jogos Paralímpicos de Paris e atleta do Time SP (Foto: Silvio Avila/CPB)

Além de Jerusa Geber, que conquistou a medalha de ouro nos 100m e 200m, ambos na classe T11, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro também é casa de outros destaques do pais nas Paralimpíadas de Paris. A porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos, Beth Gomes, bicampeã no lançamento de disco (F54), também integra o Time. Além das duas competidoras do atletismo, Tallison Glock, da natação, ouro nos 400m livre - S6, e dono de mais três medalhas em Paris, também é atleta do Centro de Treinamento.

Visando facilitar o acesso ao complexo esportivo por meio do transporte público, em 2018, entrou em operação uma linha de ônibus ligando o terminal Jabaquara de metro ao CT Paralímpico. O veículo é adaptado para atender as as demandas específicas dos atletas com deficiência e mobilidade reduzida, sem catracas com espaço para acomodar até quatro cadeiras de rodas.

O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro está localizado na Rodovia dos Imigrantes km 11,5, Vila Guarani – São Paulo/SP e tem agenda aberta a visitação, que podem acontecer às terças (10h) e às quintas (14h30), com duração de 2 horas.