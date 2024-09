Talisson Glock conquista segunda medalha de ouro consecutiva nos 400m livres em Paralimpíadas

Talisson Glock comemora medalha de ouro (Foto: Douglas Magno/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 13:11 • Rio de Janeiro

Nesta sexta (6), Talisson Glock venceu os 400m livres S6 e conquistou a segunda medalha de ouro consecutiva na modalidade me Paralimpíadas. Com amplo domínio, o brasileiro finalizou a prova em 4min49s55, bateu o recorde das Américas e tornou-se bicampeão paralímpico.

Assim como nas classificatórias, Talisson não teve dificuldades de terminar a prova em primeiro lugar. Ele se manteve na frente dos adversários do início ao fim e esteve a pouco mais de um segundo de bater o recorde paralímpico. O segundo lugar ficou com o italiano Antonio Fantini, com 4min49s99, e o mexicano Jesus Gutierrez, com 5min07s00, completou o pódio. Essa é quarta medalha do brasileiro nas Paralimpíadas de Paris. Ele já conquistou medalha de prata nos 100m livres S6 e de bronze nos 200m Medley SM6 e no revezamento misto 4x50m livres.

- Saio daqui completamente realizado. Um de cada cor até agora, né. Duas de bronze, uma prata e uma de ouro agora. Fico muito feliz. Tenho uma briga grande com o italiano, a gente tá sempre brigando lado a lado. Então, saio daqui completamente realizado. Consegui a vaga para o rev (revezamento) de amanhã. Onde dá para gente brigar por um bronze também. Eu tô muito feliz -, disse Talisson Glock após a prova. O revezamento citado pelo nadador é o 4x100m livres misto, que está agendado para sábado (7), às 15h34 (horário de Brasília).

Talisson ainda comentou sobre a sensação da prova e disse que não tinha noção que estava na frente do italiano e terminou sem saber que tinha sido campeão. "Eu nado meio de lado por não ter um lado do corpo e acabo não conseguindo olhar ele (Antonio Fantini). Então, eu olho ele sempre na ida, né. E na volta é no coração. Fiz o final de prova no coração. Eu não vi o que tava acontecendo. Sem referência nenhuma, só entreguei tudo que deu, e deu tudo certo", finalizou o Talisson.

Os brasileiros Laila Abate e Samuel Oliveira entraram na pisciana depois de Glock, mas ambos ficaram em quarto em suas respectivas provas e não conseguiram conquistar medalha. Laila disputou os 400m livres S6 e fez o tempo de 5min33s02, enquanto Samuel competiu nos 50m borboleta S5 e finalizou a prova em 32s33.