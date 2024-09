Jerusa e Gabriel celebram a medalha de ouro dos 200m (Foto: Silvio Ávila)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 11:41 • Rio de Janeiro

Jerusa Geber dos Santos nasceu em 26 de abril de 1982, em Rio Branco, Acre. Desde o nascimento, enfrentou o desafio da cegueira total, que foi parcialmente aliviada por cirurgias na infância. Contudo, aos 18 anos, a visão de Jerusa se apagou completamente. Sua vida tomou um novo rumo quando, aos 19 anos, foi introduzida ao esporte paralímpico por um amigo também deficiente visual.

A trajetória de Jerusa no atletismo é marcada por conquistas excepcionais e uma força de vontade admirável. Em 2019, ela alcançou um marco histórico ao se tornar a primeira atleta cega a correr os 100 metros abaixo dos 12 segundos, estabelecendo um recorde mundial na classe T11 com o tempo de 11s83. Este recorde foi superado na semifinal dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, quando ela completou a prova em 11s80. Na final, Jerusa consolidou sua posição como uma das maiores atletas paralímpicas da história, conquistando o ouro, e quase quebrando o recorde novamente (11s83).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em Paris 2024, Jerusa não só manteve sua supremacia nos 100 metros, como também conquistou a medalha de ouro nos 200 metros, igualando o recorde paralímpico da britânica Libby Clegg com um tempo de 24s51. Essas vitórias reforçam sua impressionante trajetória, que inclui diversas medalhas e títulos ao longo dos anos.

Após a conquista nos 200 metros, Jerusa compartilhou uma comparação emocionante que recebeu. Ela se referiu ao grande compositor Ludwig van Beethoven, que enfrentou desafios com a audição, e encontrou um paralelo inspirador com sua própria trajetória no atletismo.

"As pessoas estão me comparando até com o Beethoven, sério. Ele desenvolveu o dom da música sem ouvir, e eu desenvolvi o dom da corrida sem enxergar," contou Jerusa.

Entre suas conquistas notáveis estão os seguintes eventos:

Jogos Paralímpicos de Paris 2024 : Ouro nos 100m e 200m T11;

: Ouro nos 100m e 200m T11; Mundial Paris 2023 : Ouro nos 100m e 200m;

: Ouro nos 100m e 200m; Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 : Ouro nos 100m e 200m, e prata no revezamento 4x100m;

: Ouro nos 100m e 200m, e prata no revezamento 4x100m; Mundial de Kobe 2024 : Ouro nos 100m e bronze nos 200m;

: Ouro nos 100m e bronze nos 200m; Mundial Dubai 2019 : Ouro nos 100m;

: Ouro nos 100m; Parapan de Lima 2019 : Ouro nos 100m e 200m;

: Ouro nos 100m e 200m; Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 : Bronze nos 200m;

: Bronze nos 200m; Mundial Doha 2015 : Prata nos 100m;

: Prata nos 100m; Parapan de Toronto 2015 : Bronze nos 100m e 400m;

: Bronze nos 100m e 400m; Mundial Lyon 2013 : Prata nos 100m e 200m;

: Prata nos 100m e 200m; Jogos Paralímpicos de Londres 2012 : Prata nos 100m e 200m;

: Prata nos 100m e 200m; Parapan de Guadalajara 2011 : Prata nos 100m e 200m;

: Prata nos 100m e 200m; Mundial da Nova Zelândia 2011 : Ouro no revezamento 4x100m, prata nos 100m e 200m;

: Ouro no revezamento 4x100m, prata nos 100m e 200m; Jogos Paralímpicos de Pequim 2008: Bronze nos 100m.

Um capítulo importante na carreira de Jerusa é sua parceria com Gabriel Garcia, o atleta-guia que desempenha um papel crucial em suas competições. Gabriel fez história em Paris 2024 ao se tornar o primeiro homem brasileiro a competir tanto nos Jogos Olímpicos quanto Paralímpicos no mesmo ano. Juntos desde o final de 2016, eles viveram momentos marcantes, incluindo a quebra do recorde mundial dos 100 metros. Apesar do desafio enfrentado em Tóquio 2020, quando a corda-guia se rompeu durante a final, a dupla se redimiu em Paris com a conquista do ouro, solidificando ainda mais sua colaboração e sucesso.

Jerusa Geber dos Santos é um exemplo inspirador de superação e dedicação. Sua carreira ilustra não apenas a excelência esportiva, mas também a força e resiliência necessárias para vencer desafios pessoais e profissionais, tornando-a uma figura emblemática no mundo do atletismo paralímpico.