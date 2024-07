Zerado há dois jogos, ataque do Palmeiras busca acabar com seca no Maracanã

Raphael Veiga surge como grande esperança de gols do Palmeiras no Maracanã (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 30/07/2024 - 12:05 • São Paulo

Após duas derrotas inesperadas no Brasileirão, o Palmeiras de Abel Ferreira volta suas atenções para as oitavas de final da Copa do Brasil, onde enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira.

Sem marcar há dois jogos, o Verdão busca acabar com uma seca inacreditável jogando no Maracanã.

Desde 2017 sem saber o que é vencer um confronto diante de um clube carioca por lá, o Palmeiras não marca um gol no Flamengo no Maraca desde 2018.

A última bola na rede do Palmeiras no palco do Bi da Libertadores contra o Flamengo foi marcado por Dudu, pelo segundo turno do Brasileirão de 2018.

Após poupar muitos titulares na derrota por 2 a 0 para o Vitória, Abel Ferreira tem dúvidas para escalar o ataque alviverde.

Rômulo, Rony, Flaco López, Lázaro, Felipe Anderson, Dudu e Maurício brigam por três vagas no comando de ataque.

Estevão é dúvida e dificilmente deve jogar a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024.

Nesta atual edição da Copa do Brasil, em dois jogos, o Palmeiras tem apenas dois gols, que foram marcados por Rony e Estevão, diante do Botafogo-SP.