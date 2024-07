Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Publicada em 29/07/2024 - 08:41 • São Paulo (SP)

Os recentes resultados negativos do Palmeiras contra times que brigam para fugir do rebaixamento do Brasileirão ligaram um alerta vermelho. Isso porque o time comandado pelo técnico Abel Ferreira perdeu pontos cruciais que, aliados com resultados negativos de quem está à frente, deixou de assumir uma possível liderança. Mas o recado foi dado: ver quem realmente quer.

Atualmente, o Verdão é o terceiro colocado, com 36 pontos, quatro atrás dos líderes Flamengo e Botafogo. O time paulista praticamente ressuscitou times da zona de rebaixamento: o Fluminense, no Maracanã, e o Vitória, em pleno Allianz Parque. A última derrota, inclusive, foi a mais dificíl de ser engolida, já que o Palmeiras não perdia em casa havia nove meses, e caiu justamente contra um adversário mais fraco.

A bronca no vestiário, aliás, não foi pequena. O treinador português chegou a falar sobre o tema na entrevista coletiva do final de semana. Ele entendeu que alguns jogadores entraram em campo sem darem o máximo dentro de campo, o que irritou o comandante alviverde.

- Eu disse na cara de cada um, que alguns jogadores acharam que por jogar esse jogo (contra o Vitória) não jogariam no próximo jogo (contra o Flamengo). Mas é por pensar assim que se calhar não vão jogar. Eles têm que entender que todos os jogos são finais. Nenhum jogo é mais ou menos importante. Há jogos importantes que temos que ganhar - revelou Abel Ferreira.

A aposta nos reservas no primeiro tempo contra o Vitória, justamente por ser um adversário mais tranquilo de se encarar, não deu certo. Os jogadores mostraram uma falta de entrosamento que há tempos não se via no Palmeiras. Um time que não conseguia criar, ser eficiente e, consequentemente render no gramado. A ideia era deixar os principais jogadores titulares descansados para encarar o Flamengo pela Copa do Brasil.

Alguns jogadores vêm sendo fortemente criticados por parte da torcida em razão do fraco rendimento. São os casos, por exemplo, do meio-campista Gabriel Menino e do atacante Rony, ambos titulares contra o time baiano e que não desempenharam um bom papel.

- Todas as equipes têm bons e maus momentos. Nenhum deles perdura. Nos resta trabalhar, ver realmente os jogadores que querem, que são responsáveis, que tem muita vontade de jogar e escolher aqueles que são os melhores para nos voltar a dar vitória - admitiu Abel.

O Verdão volta a campo para enfrentar o Flamengo na noite desta quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta será no Allianz Parque, no dia 7.