Gabigol esquenta jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras antes da bola rolar

Gabigol é protagonista do jogo entre Flamengo x Palmeiras antes mesmo da bola rolar (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Além do grande duelo em campo pela Copa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, o jogo das oitavas de final ganha um ingrediente especial. Isso por conta da situação de Gabigol, que é ídolo do Rubro-Negro, mas é alvo do Verdão para 2025.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Palmeiras

Antes da bola rolar no Maracanã, o camisa 99 já vem conquistando os holofotes e sendo protagonista longe dos gramados. Nas redes sociais, o atacante e seus familiares, que têm uma grande importância na decisão de seu futuro, negam publicamente notícias sobre um possível acerto com o clube paulista.

Em mais de uma ocasião, Gabigol pediu para que as pessoas "parassem de mentir" e vem reestabelendo uma boa relação com a Nação após inúmeros episódios que abalaram a relação. Na última segunda-feira (29), o atleta bateu de frente nas redes sociais com Benja por conta da polêmica entre Flamengo x Palmeiras.

O camisa 99 possui em mãos uma proposta de pré-contrato para assinar e se tornar jogador do Verdão a partir de 2025. No entanto, o jogador também tem a possibilidade de renovar seu vínculo com o Rubro-Negro até o fim do próximo ano.

Em São Paulo, o Palmeiras gostaria de uma definição mais rápida em relação ao tema Gabigol, mas o atacante não faz questão de encurtar essa novela. Resta saber como essas diferentes declarações públicas caem internamente para Leila Pereira e sua cúpula.

Fato é que o jogador será protagonista nas duas próximas semanas de confrontos decisivos entre Flamengo e Palmeiras, pela Copa do Brasil. Seja por conta de sua atuação em campo, que vem melhorando nas últimas semanas, mas também pelas polêmicas do lado de fora.