Estêvão tem nova lesão diagnosticada e vira desfalque do Palmeiras na Copa do Brasil

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 13:38 • São Paulo (SP)

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tem uma baixa importante no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O atacante Estêvão, que deixou o último jogo com dores no tornozelo esquerdo, teve nova entorse diagnosticada e iniciou o tratamento sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

O clube, no entanto, não divulgou prazo para retorno do camisa 41, que ficou fora de duas partidas por entorses no mesmo tornozelo e joelho esquerdo. O problema, até então, estava solucionado e o jogador retornou no sábado, contra o Vitória, mas voltou a sentir.

Na ocasião, Estêvão sentiu o tornozelo em uma disputa com Lucas Esteves e, em seguida, foi substituído na partida, dando lugar ao Dudu. Na saída do Allianz Parque, o jogador deixou o local mancando.

A tendência é que o atacante Dudu entre como titular contra o Rubro-Negro nesta quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã. O duelo de volta, que pode também não ter Estêvão em campo, está prevista para o dia 7, no Allianz Parque.

